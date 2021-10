Møller Dæhli følte seg i «brutal fryseboks»: – Vennskapet med Kristian er det eneste positive fra den tiden

Med en dags mellomrom ble Kristian Thorstvedt og Mats Møller Dæhli hentet til belgiske Genk i januar 2020.

Men der Kristian Thorstvedt fikk tillit og ble satset på, gikk det langt tyngre for Møller Dæhli. Etter å ha startet fem kamper i starten av sitt oppholdet, havnet han etter hvert fullstendig i kulden.

– Det var ingen enkel tid. Jeg hadde store forhåpninger om å spille fast, ta det neste steget og utvikle meg videre. Så kom trenerbyttet, korona og en del andre ting som gjorde at det ble veldig tøft for meg, sier Mats Møller Dæhli.

Selv for Thorstvedt ble det en spesiell situasjon å måtte se kompisen slite med å få tillit fra klubben de begge spilte for.

– Det var ikke noe kjekt å se at Mats ble utelatt fra troppen og sånn og helt fryst ut, sier Thorstvedt.

Han får umiddelbart svar fra Møller Dæhli, som i dette TV 2-intervjuet sitter side ved side til kameraten.

– Det var en brutal fryseboks, slår Møller Dæhli fast.

Heldigvis var det to nordmenn som hadde hverandre i Genk.

– Jeg pleier å si at nesten det eneste positive med oppholdet mitt i Genk, sier Mats Møller Dæhli.

– Trodde han var en cocky type

De to nordmennene, som er blitt henholdsvis 26 og 22 år gamle, trodde imidlertid ikke de skulle finne tonen som de gjorde da de i januar i fjor skjønte at de skulle spille for samme klubb.

– Vi er vel to ganske forskjellige typer, så jeg trodde egentlig ikke at vi gikk så godt sammen. Men det satt fra dag én, sier Kristian Thorstvedt.

Møller Dæhli minnes inntrykket han hadde av rogalendingen.

– Jeg tenkte kanskje at han var en litt «cocky» type. Jeg ble meget overrasket over han, sier 26-åringen.

Han er klar på at det var godt å ha landsmannen med seg i Genk da det stadig ble mindre og mindre tillit.

Likevel var det ikke bare godord og smisk som kom fra den norske kompisen.

– En sterk egenskap som Kristian har, er at han er veldig ærlig. Det var noen kamper der jeg ikke leverte så veldig godt, og da sa han tydelig ifra, minnes Møller Dæhli.

– Nå høres det ut som jeg slaktet deg, skyter Thorstvedt inn.

– Nei, men det var veldig viktig for meg at jeg hadde Kristian der. Det var ikke synd på meg, men det var en tøff periode, sier Møller Dæhli.

Selv holder ikke Kristian Thorstvedt noe tilbake når han skal beskrive sitt forhold til Møller Dæhli.

– Mats vil jeg omtale som min beste venn. Han er en ekstrem omsorgsfull, omtenksom og morsom type. Det er en jeg har blitt veldig glad i etter tiden i Genk, sier han.

Tror vennskapene kan gi norsk styrke

Mens Kristian Thorstvedt er blitt en bærebjelke i Genk, ble løsningen en overgang til tyske Nürnberg i januar for Møller Dæhli.

Der har han spilt seg til en fast plass på laget som spiller på Tysklands nest øverste nivå. 26-åringen har startet samtlige ni seriekamper i år.

Landslagstroppen har han også blitt en fast del av.

– Det betyr mye å være tilbake. Det å komme inn mot Nederland og få vist seg fram, var stort. Jeg er veldig glad for å være tilbake. Det har ikke vært enkelt, men jeg føler at jeg er i god form og at jeg har prestert over tid i Nürnberg. da er det artig å se at det blir lagt merke til, sier Møller Dæhli.

Selv stortrives han på landslaget. Det er nemlig ikke bare Kristian Thorstvedt som er en god venn.

Møller Dæhli peker på at en rekke norske landslagsspillere har knyttet tette bånd – og håper naturligvis at det kan gi en norsk fordel.

– Det som jeg synes er så spesielt med landslaget nå, er at så mange er nære med hverandre og at alle er kompiser. Mange har spilt sammen på U21-landslaget, aldersbestemte landslag og i klubber tidligere. Samholdet er veldig bra og det må vi bare bygge videre på, sier Møller Dæhli.