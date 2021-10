Hevder Manchester Uniteds manglende vaksinering skaper frustrasjon

Manchester United er blant lagene i Premier League som er lengst unna å få et fullvaksinert lag, skriver The Times.

Ifølge avisen er det bare syv av Premier Leagues 20 lag som har vaksinert mer enn halvparten av sine spillere. Manchester United skal være en av klubbene som er langt unna Liverpool og Leeds, som har en vaksinasjonsgrad tett opp til 100 prosent, skriver avisen.

Ifølge Daily Mail er flere av Manchester Uniteds konkurrenter frustrerte over storklubbens begrensede vilje til å la seg vaksinere. Som den kanskje største og mest innflytelsesrike klubben i landet, blir det ifølge The Times sett på som problematisk at flere av United-spillerne ikke ønsker å la seg vaksinere.

Det er helsemyndighetenes klare oppfordring at man tar vaksine mot korona. Også FIFA, Englands landslagssjef Gareth Southgate og Premier League ønsker sterkt at spillerne lar seg vaksinere for å begrense smitte og sykdom. I tillegg er det kompliserende for klubbene at uvaksinerte spillere må i ti dagers karantene etter innreise fra et «rødt land».

Daily Mail skriver at Premier League jobber aktivt for å få flere spillere vaksinert.

Avisen skriver at ligaen vurderer hvordan de på best mulig vis kan belønne lagene som i størst mulig grad bidrar til å begrense smitte og lar seg vaksinere.

Liverpool, Leeds, Wolverhampton og Brentford er ifølge avisen blant klubbene med størst vaksinedekning, og har alle vaksinert et stort flertall av sine spillere. Jürgen Klopp sier til Daily Mail at 99 prosent av hans spillerstall har vaksinert seg.

– Jeg behøvde ikke å overtale dem. Det var mer en naturlig beslutning i laget, sa Klopp.

Liverpool-treneren har uttrykt frustrasjon over manglende vilje til å la seg vaksinere blant enkelte spillere, og argumentert med at vaksinen hjelper både spillerne selv og andre mennesker for øvrig.

Ole Gunnar Solskjær bekreftet i sommer at ikke alle hans spillere er fullvaksinert.

– Vi ønsker at alle skal ta to doser, men kan ikke tvinge dem, sa han ifølge Daily Mail.

Uvaksinerte Hertha-spillere må betale

I tysk Bundesliga er om lag 90 prosent av Hertha Berlins spillere fullvaksinerte, ifølge Bild. Avisen skriver at klubben ikke lenger vil betale for testing av de resterende ti prosentene.

Den tyske koronaprotokollen sier at spillerne må gjennomføre to PCR-tester i uken. Med en stykkpris på 70 euro per test, koster testing av spillerne om lag 15.000 kroner i måneden. Dette må altså de uvaksinerte Hertha-spillerne betale selv.

NBA-stjerne utestengt fra trening

Brooklyn Nets' store stjerne, Kyrie Irving har ikke ville svare på om han har latt seg vaksinere mot covid-19. Det har ført til at han ikke fikk delta på NBA-lagets trening tirsdag.

I New York, hvor lagets holder til, er det krav om at idrettsutøvere har vaksinert seg for at de skal delta på trening og i konkurranser, skriver NBA.com.

Lagets trener, Steve Nash, sier til nettstedet at det ikke er aktuelt å flytte treningene ut av byen, for at Irving skal kunne delta.

– Vi er her for ham og støtter ham frem til det kommer en løsning, sier treneren.