Pengestøtte strømmer inn til Mahad: – Jeg har vært igjennom et helvete

Den tidligere bioingeniøren Mahad Mahamud (35) ble utsatt for «justismord» da han mistet statsborgerskapet, mener advokat Arild Humlen. Givergleden er stor for gjenåpning av rettssaken.

Borgarting lagmannsrett fastslo i dommen mot Mahad i 2018 at han er fra Djibouti, og ikke Somalia slik han selv oppga da han kom alene til Norge som flyktning som 14-åring.

Mahad mistet jobben på Ullevål sykehus 17 år etter at han kom, ble fratatt norsk statsborgerskap og utvist fra Norge for alltid på bakgrunn av påstander fra politiet og Utlendingsnemnda (UNE) om at han egentlig er en konkret djiboutisk borger.

Haken er at denne djiboutiske mannen beviselig er død, og dermed ikke kan være Mahad, ifølge advokat Humlen. Han krever nå på vegne av Mahad at saken blir gjenåpnet.

– Så lenge jeg lever skal jeg kjempe for å renvaske meg, om det så skal ta hundre rettssaker, sier Mahad til TV 2.

Takknemlig for støtte

Mahads støttespillere har satt i gang en Spleis for å samle inn penger til en ny rettssak.

Fredag var målet mer enn overfylt, da over 800 givere hadde samlet inn over 190.000 kroner, og fortsatt er det 14 dager igjen av innsamlingsaksjonen.

– Nordmenn er snille, det har jeg hele tiden trodd på. Jeg er glad og takknemlig over alle bidrag. De som støtter meg vil alltid være i mitt hjerte, sier Mahad til TV 2.

Han har tro på at en ny rettssak vil føre til at UNE må gjør om vedtaket om tilbakekall av hans tidligere norsk statsborgerskap.

– Jeg har gått igjennom et helvete, unnskyld at jeg sier det, men jeg holdt på å bli gal av å bo på gata og ikke ha noen rettigheter. Nå har jeg tro på at de gode tidene vil komme tilbake, sier Mahad optimistisk.

Mener politiet tok feil fra starten

Advokat Humlen mener Oslo-politiet kom med uriktige påstander både i tingretten i 2017 og i lagmannsretten om at Mahad er identisk med den yngste broren i en djiboutisk familie.

Dette ligger til grunn for dommene, som gir UNE medhold i at Mahad er fra Djibouti, og at han dermed ikke hadde rett til opphold i Norge.

Etter lagmannsrettens dom fulgte politiet opp og siktet Mahad for falsk forklaring. Målet med etterforskningen var å få fastslått Mahads rette djiboutiske identitet.

Det må nemlig foreligge en ID-avklaring som mottagerlandet godtar før politiet kan få tvangssendt en person til hjemlandet.

For å få klarlagt Mahads identitet gikk politiet til det uvanlige skrittet i en norsk asylsak å be amerikanske FBI og kanadiske myndigheter om bistand.

Hadde visum til USA og Canada

Mahads påståtte bror, forretningsmannen Abdoulkader Mohamed, hadde i forbindelse med forretningsreiser og familiebesøk hadde fått innvilget visum både til USA og Canada. I søknadene om opphold er de nærmeste familiemedlemmene oppgitt, og dermed hadde amerikanske og canadiske myndigheter allerede god kjennskap til familien.

FBI skal også ha avhørt mannen i Djibouti.

– Det er foretatt grundige undersøkelser rundt denne familien på anmodning fra norske myndigheter, fastslår Humlen.

I hemmeligholdte utenlandske rapporter til norsk politiet på rundt 2000 sider, foreligger det detaljerte opplysninger og bilder. Der går det fram at en av fire brødre i den djiboutiske familien var på alder med Mahad.

Dermed skulle det ligge det an til en endelig oppklaring av Mahad-saken. Men politiet stilte i stedet saken i bero.

Bekreftet død to ganger

Humlen gjorde egne undersøkelser, og det viste seg at personen norske myndigheter påstår er identisk med Mahad, ifølge en kopi av en offisiell dødsattest fra et sykehus i Djibouti døde 24. november 2016.

Humlen ba Oslo-politiet om å få verifisert dokumentet, men da ingenting skjedde skaffet han selv en original bekreftelse fra sykehusets administrasjon på at dødsattesten er korrekt.

Advokat Arild Humlen møtte Mahads påståtte bror i Djibouti. Han benekter at han er i familie med Mahad. Foto: Privat

Humlen mener det burde være enkelt for politiet å få bekreftet via kontakter i Djibouti at personen man antok var Mahad er død, og deretter få henlagt saken mot Mahad.

En henleggelse vil bane vei for en gjenåpning av den sivile rettssaken Mahad tapte mot UNE.

Ifølge politiadvokat Patricia Skaldebø-Rød har politiet sendt en anmodning til djiboutiske myndigheter om verifisering av dødsattesten, men ikke fått svar.

Mener gjenåpning er eneste løsning

Humlen har bedt politiet dokumentere kontakten med djiboutiske myndigheter, noe de foreløpig ikke har gjort.

Nå har advokaten mistet troen på at politiet vil bidra til å oppklare saken, og krever at saken blir belyst på nytt i lagmannsretten, selv om politiet fortsatt ikke har svart på om de tok feil av Mahads identitet.

Advokat Arild Humlen har mistet tålmodigheten med politiet. Foto: TV 2

– Sånn som situasjonen ser ut nå, så tror jeg ikke Mahad har har en noen annen mulighet enn å begjære gjenåpning av denne lagmannsrettens dom, som ene og alene bygger på at Mahad er den personen som er bekreftet død i 2016, sier Humlen.

Mahad bor og lever i beste velgående i Frankrike, der han har søkt asyl. Han har lovlig opphold i Frankrike, og får utbetalt støtte til livsopphold mens asylsøknaden blir behandlet.

Har to barn i Norge

Som TV 2 tidligere har fortalt stiftet Mahad familie etter rettssaken, og har i dag to barn på ett og to år som bor sammen med sin mamma i Norge.

– Det er tøft å være langt unna barna, ikke kunne forsørge dem, kjøpe« godis» til dem og leke med dem, sier han.

Humlen mener det er uakseptabelt at politiet fortsatt ikke har avsluttet straffesaken og lagt etterforskningen på is.

Mahad Mahamud utenfor Ullevål sykehus, der han jobbet som bioingeniør. Foto: TV 2

– Det er ytterst beklagelig. At de unnlater å foreta undersøkelser om helt sentrale bevis som er så sentrale at de vil avklare hele saken er uforståelig, og fra Mahads side naturlig nok helt uakseptabelt.

Politiadvokat Skaldebø-Rød har henvist til at slike verifiseringsprosesser kan ta lang tid.

Humlen mener Mahad uansett har rett til å få saken belyst på nytt.

– Disse bevisene viser jo på en helt entydig måte at man la til grunn et uriktig faktum i lagmannsretten som grunnlag for dommen. Og man har etter tvisteloven rett til å få saken gjenåpnet når det er nye omstendigheter og nye bevis som kan medføre at resultatet ville blitt annerledes, sier han.

Strid om avhør

Oslo politidistrikt har fått medhold av Statsadvokaten i Oslo om å stille saken i bero.

– Jeg er av den oppfatning at straffesaken har blitt og vil bli behandlet på adekvat og korrekt måte i tråd med straffeprosessloven og straffelovens regler, skriver Antonsen i en epost.

Politiets begrunnelse for å ikke gjøre noe i saken er at saken er at Mahad befinner seg i utlandet og dermed ikke kan avhøres i Norge.

Mahad har sagt seg villig til å stille til avhør på Skype, men det har politiet avvist.

Humlen påpeker at Mahad er utvist og har innreiseforbud til Norge, og risikerer ett års fengsel hvis han bryter utlendingsloven.

– Jeg føler at dette er «kafka-prosess», sier Mahad.

Humlen krever at politiet opphever innreiseforbundet midlertidig, og gir Mahad garanti om at han ikke blir fengslet hvis han stiller til avhør i Norge.

Men politiet mener Mahad som må søke Utlendingsdirektoratet (UDI) om at innreiseforbudet blir opphevet.

– Saken har pågått i sju år, nå må de gi seg, sier Mahad.