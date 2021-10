Prester anklager barn for å ha brakt koronaviruset til landet – nå forsvinner mange barn

Danske Anja Ringgren Lovén kommer med et nødrop: Et økende antall barn forvises, forsvinner eller drepes anklaget for å være hekser i Nigeria. Årsaken er koronaviruset.

Danske Anja Ringgren Lovén er grunnlegger og leder for barnehjemmet «Land of Hope» i sørlige Nigeria. Der har de i dag 80 barn boende. Det barna har til felles er at de har blitt anklaget for å være hekser og forvist av familien og landsbyen.

Etter å ha arbeidet med både å redde disse såkalte «heksebarna», samt å drive opplysningsarbeid i lokalmiljøene i åtte år, følte Lovén og ektemannen David at det var en positiv utvikling. Men så smalt det.

Tusenvis av barn drepes

– Akkurat nå er det veldig mange barn som blir drept eller torturerert fordi de beskyldes for å bringe koronaviruset til Nigeria, forteller Lovén til TV 2.

Hun mener det er snakk om tusenvis av barn som blir offer for overtroen som i stor grad formidles av de lokale prestene i området.

Lovén har selv oppholdt seg i Danmark sammen med sin sønn det meste av koronatiden. Pandemien har forverret både situasjonen for barna, og vanskeliggjort barnehjemmets mulighet til å redde dem.

Lovén forteller om grusomme skjebner.

– Barn blir kastet ut i busker som søppel. For ikke så lenge siden ble et lite barn funnet i en sekk på et marked, sier hun.

Får skylden for pandemien

Nylig fikk Lovén nok en video av en utstøtt gutt. TV 2 har sett videoen. Den viser en utsultet liten gutt med synlige sår og arr. Han ser desorientert ut, men reagerer når han blir snakket til. Lovén håper de ansatte på barnehjemmet finner ham slik at han har sjans å overleve.

– Flere barn forsvinner nå fordi prester og heksedoktorer går ut og preker om at koronaviruset er noe ondt, en demon som barn kommer med, sier Lovén.

– Koronaviruset har blitt nok en grunn til å anklage barn for å være hekser. De blir gjort til syndebukker for pandemien, sier hun.

Nigeria har som de fleste andre land hatt lockdown, og mennesker som allerede var fattige, har kommet i en desperat situasjon. Desperasjonen driver mennesker til prestene som preker om overtro og heksekunst.

– Et nødrop

– Vi ser langt flere barn som rammes av dette nå enn vi har gjort før, så dette er et nødrop. Dette er de glemte barna. Det er ingen som vet om dem, sier Lovén.

Hun sier også at behandlingen av barna er mer brutal enn før.

– Det er prester som utnytter pandemien til å spre falsk informasjon om koronaviruset. De hevder de kan helbrede korona, og at det er barna som har skylden for sykdommen, sier Lovén.

FN-bekymring

Menneskerettighetsrådet i FN underbygger Lovéns fortellinger. De gikk i juli ut og sa at det hadde vært et økende antall rapporter om mennesker som anklages for å være hekser under pandemien i flere afrikanske land. De trekker spesielt fram angrep på mennesker med albanisme - som er et stort problem i enkelte afrikanske regioner.

– Det har vært framgang på mange fronter, men jeg er dypt ulykkelig over å høre at det er en økning rapporterte tilfeller av mennesker med albanisme som blir drept eller angrepet fordi man feilaktig tror at legemsdelingene deres kan bringe god helse eller rikdom, sier en uavhengig ekspert for FN, Ikponwosa Ero, som selv har albinisme.

– Enda mer tragisk er det at majoriteten av disse er barn, sier hun.

FN jobber nå med en ny resolusjon for å eliminere hekseanklager mot barn.

Det er ingen offisielle tall om hvor mange barn som anklages for å være hekser, men i 2010 anslo FN at det var 10.000. Associated press anslo i 2009 at det dreide seg om 15.000 barn.

Lovén frykter det kan være svært høye mørketall. Hun er ikke i tvil om at det dreier seg om mange tusen barn.

Barnehjemmet Land of Hope ligger i den sydligste delstaten i Nigeria ved nigerdeltaet. Området er lutfattig og farlig. Både norske og danske myndigheter advarer mot reiser dit.

Selvutnevnte prester

– Delstaten er det området i verden med flest kirker per kvadratkilometer. Det er derimot ingen utdannelse for å bli prest, så hvem som helst kan selvutnevne seg som prest, forklarer hun.

Overtro, svart magi og heksekunst blandes med en kristelig gudstro. Sammen med ekstrem fattigdom og lite opplysning, lever hekseritualer fremdeles i beste velgående.

– Ekstrem fattigdom er nok mye av årsaken til at folk utnevner seg som prester for å ta betalt for ting som healing og djevelutdrivelser. Det er big business, sier Lovén.

Hun mener det aller viktigste er å gi barn i området skolegang. Utdannelse og konkrete ting som rent drikkevann, er veien å gå for å komme bort fra den skadelige overtroen.

– Når man ikke engang har rent drikkevann, blir folk syke, og heksebeskyldningene får enda sterkere grobunn, forklarer hun.

Desperat situasjon

Organisasjonen Land of Hope er mer enn et barnehjem. De driver også med opplysningsarbeid i landsbyene. De tar barn som tidligere var anklaget for å være hekser med tilbake til hjemstedet for å kunne overbevise folk om at barna allikevel ikke var hekser, og de gir informasjon om familieplanlegging.

Den desperate situasjonen er fortvilende for Lovén vanskelig. Organisasjonen og barnehjemmet «Land of Hope», finansieres i stor grad av Lovéns foredrag ulike steder i verden. Med stengte grenser har inntektsgrunnlaget kollapset.

Lovén ble kjent etter å ha reddet den forviste gutten Hope i 2016. Gutten var utsultet og ble beskylt for å være heks. Trolig fordi han var født døv.

I intervjuet med TV 2 fortalte hun hvordan det står til med gutten fem år etter. Hør hva hun forteller her:

Anja Ringgren Lovén kommer til Norge i november. Hun skal holde foredrag på Litteraturhuset i Oslo klokken 13.30 søndag 21. november