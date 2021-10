Nei, sjefen kan trolig ikke be deg ta koronatest

Vi har alle hørt det gang på gang i det siste: «Hold deg hjemme hvis du er syk». Forsiktigheten fra da pandemien var på sitt verste henger igjen og terskelen for å holde seg hjemme, selv ved milde luftveissymptomer, er lavere.

Mange føler nok i tillegg også på en «hosteskam», tror arbeidslivsdirektøren i NHO, Nina Melsom.

– Om jeg hostet eller nøs litt i dag, skulle jeg møte på jobb? Ville mine kolleger se litt rart på meg? Hvis vi hadde klare kjøreregler, så tror jeg det ville være en fordel for både bedrifter og ansatte, sier hun.

Reglene uklare

Og det er usikkerhet i bedriftene i en tid der hjulene er i gang igjen, og behovet for arbeidskraft er stort.

– Nå føler vi at det er litt uklart. Både for oss som bedrift og for den ansatte er det vanskelig å vite hvordan dette skal være, sier direktør Ståle Kyllingstad i industrikonsernet IKM-gruppen.

Det bedriftene ønsker er en avklaring på hva sjefen kan kreve i en situasjon der mange lytter til helsemyndighetenes råd og holder seg hjemme. Som for eksempel å kunne be den småsyke ansatte om å ta en koronatest, og komme på jobb om testvaret er negativt.

– Hvis du oppfordrer en ansatt til å teste seg, og den ansatte ikke vil gjøre det, så er min anbefaling å la det ligge. Konsekvensene av det er jo økte kostnader fordi den ansatte kanskje blir borte lengre, sier Anne Karin Thorsen ved advokatkontoret SANDS.

KAN IKKE TVINGES: Dersom den ansatte nekter å la seg teste, bør arbeidsgiver legge bort saken, mener arbeidsrettsadvokat Anne Karin Thorsen.

Thorsen, med arbeidsrett som spesialfelt, påpeker at vern om helseopplysninger står sterkt i loven, og at det er i svært få tilfeller at krav om testing vil være tillatt.

Test er medisinsk inngrep

– Loven stiller strenge krav om når man kan kreve koronatesting, fordi dette anses å være et medisinsk inngrep. For de aller fleste arbeidsgivere vil det da ikke være adgang til å kreve testen, sier hun.

Med lavere terskel får å være hjemme med milde symptomer, og uten adgang til å be om at ansatte tester seg, er NHO bekymret for at sykefraværstallene vil gå i taket.

– Det er jo mange bransjer der man ikke kan jobbe hjemmefra om man er litt syk. Bedriftene vil nok da oppleve at sykefraværet blir høyere, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

FRYKTER SYKEFRAVÆR: Nina Melsom, direktør for arbeidsliv, NHO. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Mange bedrifter sliter med det

Advokatkontoret SANDS kan bekrefte at de merker pågang fra bedrifter som merker at problemet vokser med flere som blir syke nå.

– Vi får inn mange bedrifter som sliter nettopp dette. Korona har rammet dem tøft, de kan ikke ha ansatte på hjemmekontor, og det at ansatte blir oppfordret av myndighetene til å være hjemme, gjør at det er mer sykefravær, med de kostnadene det medfører, sier arbeidsrettsadvokat Anne Karin Thorsen.