SAS-ansatte varsler søksmål: – Helt forkastelig

SAS-pilotene i Parat mener at SAS bryter inngåtte avtaler ved å sette ut deler av produksjonen til andre flyselskaper.

I september bekreftet SAS at de ville endret navnet på SAS Ireland til SAS Connect, samt at de ville etablere datterselskapet SAS Link, tidligere kjent under prosjektnavnet «SAS Midsize».

SAS opplyste også at tidligere oppsagte piloter og kabinansatte måtte søke jobb på nytt i disse selskapene, noe Norske SAS-flygeres Forening (NSF) mente var å omgå gjenansettelsesplikten. SAS avviste på sin side dette til E24.

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, mener at SAS bryter inngåtte avtaler når SAS oppretter datterselskaper «for å organisere seg bort fra dagens ansatte i selskapet», står det i en pressemelding fra Parat, onsdag.



Parat-advokat Christen Horn Johannesen bekrefter i pressemeldingen at det er sendt et søksmålsvarsel til SAS.

– SAS er av den oppfatning at vi forholder oss til og handler etter alle inngåtte avtaler, opplyser John Eckhoff i SAS til TV 2.

– Moralsk forkastelig

Også lederen for de kabinansatte, Martinius Røkkum, sier at de støtter sine kolleger i cockpiten.

– Denne kampen gjelder i like stor grad oss kabinansatte og alle andre ansatte i SAS, sier Røkkum.

Parat skriver at pilotene har en avtale med SAS som sier at maks 13 prosent av selskapets produksjon kan settes ut til andre flyselskap, og at minst 87 prosent av flyvningene dermed må være med SAS' egne fly og ansatte.

– Våre beregninger viser at SAS nå setter ut en vesentlig, og mye større del av flygningene til andre, nyopprettede flyselskap. Det var aldri hensikten. Det fører til at våre oppsagte SAS kollegaer ikke får jobben sin tilbake. Dette mener vi er moralsk helt forkastelig og totalt uakseptabelt, sier Skogvang.

Datterselskaper

Skogvang peker videre på at SAS' etablering av selskapene SAS Connect og SAS Link også berører avtalen.

– SAS mener de fritt kan opprette så mange flyselskap de ønsker, uten at dette berører dagens SAS-avtaler. Dette mener vi både er umoralsk og er et brudd på inngåtte avtaler, sier Skogvang.

Også YS-leder Erik Kollerud reagerte på SAS nyetablerte organisasjonsstruktur, mandag.

– Flybransjen har de siste årene vært blant de aller mest kreative når det gjelder å omgå grunnleggende rettigheter og normer i det norske arbeidslivet. Det er ekstra opprørende når dette er selskaper som har fått store statlige støttepakker under korona og der det ene, SAS har statlige eiere, sa han.