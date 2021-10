Raymond måtte stoppe sendingene da hackere slo til mot nærradioen

– Nå har jeg fått så lange passord at jeg er blitt «hautoillat», fleiper redaktør Raymond Elde i Radio Nordkapp.

I september ble nærradioen han leder angrepet av hackere. Absolutt alt ble satt ut av spill.

– Det var tungt de første dagene, sier Elde.

Han måtte ty til galgenhumor da han og de ansatte i lokalradioen i Finnmark forsto omfanget av dataangrepet. Til og med kjenningsmelodien var de utestengt fra å bruke.

Raymond Elde i radiostudioet. Foto: Radio Nordkapp

Rammet av løsepengevirus

Det var bråstopp i å sende lokale nyheter, musikk, radiobingo og andre innslag over internett og FM-båndet.

– Vi ble utsatt for et løsepengevirus som krypterte alt, både lyd- og dokumentfiler og backup. Så vi måtte begynne på null igjen. Heldigvis fikk vi hjelp, sier Elde til TV 2.

Datainnbruddet ble politianmeldt, og store deler av inventaret måtte oppgraderes med nytt utstyr.

– Alle som blir rammet av noe slikt, må være forberedt på å være 2-3 uker uten internett. Det vil nok gå år før vi er fullstendig tilbake, sier nærradioredaktøren.

«Alle» er på nett

Radio Nordkapp er bare ett av ofrene for en form for kriminalitet som rammer døgnet rundt, over hele landet.

Mediebedrifter, offentlige bibliotek, kommunale og statlige IT-systemer er blitt rammet av hackere det siste året.

Norge er blant de mest digitaliserte landene i verden, og det gjør oss mer sårbare. Dataangrepene skjer hele tiden, fra kriminelle og statlige aktører.

Nær sagt alle nordmenn surfer på nettet hver dag. 99 prosent av befolkningen har brukt internett i løpet av de siste tre månedene, ifølge SSB.

Samtidig er andelen i befolkningen som handler på nett større enn noen gang. Fire av fem nordmenn har handlet på nett i år.

72 prosent økning

Ifølge sikkerhetsselskapet Check Point har nettkriminaliteten økt med 72 prosent i Norge sammenlignet med samme tid i fjor.

Tallene viser med tydelighet at pandemien har forsterket de digitale sårbarhetene i samfunnet.

Fra mars 2020 har Check Point registrert en betydelig økning i ukentlige antall angrep, og i september 2021 toppet det seg med over 870 ukentlige dataangrep mot Norge.

– Siden utbruddet av pandemien har cyberkriminelle dukket opp i aksjon for å dra nytte av mulighetene som presenteres for dem. Med den konstante økningen i cyberangrep anbefaler vi at alle organisasjoner innfører en forebyggende tilnærming til cybersikkerhet, i stedet for å jobbe med utbedring etter at angrepet er en realitet, sier Erling Schackt, teknologisjef i Check Point Norge.

– Har sett et taktskifte

I Norge er det Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC), som er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som oppdager dataangrep mot Norge.

– Det er et aggressivt trusselbilde der ute. Det er eksplosivt, sa NSM-sjef Sofie Nystrøm nylig i NRK-programmet Lindmo.

Bente Hoff i NSM, avdelingsdirektør i NSM og leder av NCSC, vil ikke kommentere de ferske tallene fra Check Point, men uttaler seg overordnet om trusselbildet.

Bente Hoff, avdelingsdirektør i NSM med ansvar for Nasjonalt cybersikkerhetssenter. Foto: Privat

I risikovurderingen for 2021 vurderte NSM det digitale risikobildet som skjerpet sammenliknet med i fjor.

I 2020 var det en sterk økning i avanserte digitale angrep sammenlignet med 2019, ifølge NSMs årsrapport.

– Vi har sett et taktskifte siste halvannet år. Fra 2019 til 2020 registrerte vi en tredobling av antall alvorlige hendelser. Utviklingen fortsetter i år. Dette dreier seg om flere ulike typer dataangrep, men det har vært en vesentlig økning knyttet til krypteringsvirus, digital utpressing og økonomisk motivert kriminalitet på nett, sier Hoff til TV 2.

– Alle sektorer utsatt

Gjennom pandemien har samfunnet og norske virksomheter blitt digitalisert. Samtidig er nye sårbarheter og avhengigheter blitt introdusert. Disse vil trusselaktører utnytte også etter pandemien, sier Hoff.

Ifølge Check Points globale tall er det utdannings- og forskningssektoren som rammes oftest, med forsvar/offentlig forvaltning og helsesektoren på henholdsvis andre- og tredjeplass.

Det er Europa og Nord-Amerika som har den største økningen i cyberangrep mellom 2020 og 2021.

– Alle sektorer er utsatt. Vi ser blant annet mål innen forskning- og utdanningssektoren, sentral statsforvaltning, Forsvaret og høyteknologi. Bevissthet på digital risiko og handling som begrenser risikoen bør nå være på agendaen i alle styrerom og ledergrupper, sier Hoff.