Mann mishandlet, voldtok og drepte kvinne på Jæren

En mann i 30-årene risikerer forvaring etter at Gjertrud Åshild Sætre Horve (69) ble drept på Ålgård like før jul i fjor. Etter drapet tente han på boligen, ifølge tiltalen.

21. desember i 2020 rykket nødetatene ut til en boligbrann på Jæren. Da brannen ble slukket, fant de den 69 år gamle kvinnen i boligen.

Hun ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, hvor hun senere ble erklært død.

Skadene hennes var ikke forenlige med brannskader, og dermed mente politiet at de sto overfor et drap. Etter kort tid ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet i saken.

Nå er mannen tiltalt for drap, voldtekt og mordbrannforsøk.

JAKT: Politiet pågrep mannen i en bolig på Ålgård. Foto: Carina Johansen / NTB

Omfattende vold

Påtalemyndigheten mener at tiltalte slo og sparket kvinnen, før han stakk henne med en kniv. Hun døde av blodtap. Like før dette skal tiltalte ha hatt seksuell omgang med kvinnen, som politiet mener var ute av stand til å motsette seg dette.

Etter drapshandlingen skal mannen ha tent på flere gjenstander i leiligheten der drapet skjedde. Det oppsto brann som kunne ført til tap av menneskeliv, ifølge tilalen.

Politiet mener han gjorde dette for å skjule spor.

I tiltalen er det tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra tiltaltes forsvarer, advokat Vegard Bråstein. Han har tidligere uttalt at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– En grufull sak

Mannen har i avhør bekreftet at han var på stedet hvor kvinnen ble funnet død, men har ifølge forsvareren forklart at han forlot åstedet før det begynte å brenne.

BISTANDSADVOKAT: Kjersti Jæger representerer den avdøde kvinnens etterlatte. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Kjærsti Jæger er bistandsadvokat for de tre barna til avdøde. Hun forteller at tiden som har gått etter hendelsen har vært opprivende for hennes klienter.

– Det er en grufull sak. Han er jo både tiltalt for drap, voldtekt og forsøk på mordbrann. Det er ingen tvil om at dette er en vanskelig og vond sak for de etterlatte, sier hun til TV 2.

Saken kommer opp for Sør-Rogaland tingrett den 19. oktober. Det er satt av ni dager til hovedforhandlingen.