Eksperter: – Har du høyere rente enn dette, ring banken

Etter at Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, har de fleste store bankene i Norge varslet sine kunder om at renten deres vil stige. Samtidig har flere mindre og digitale banker lovet kundene sine å ikke røre renten ennå.

– Det vi ser er at storbankene og de fleste sparebankene har økt boliglånsrentene med cirka 0,25 prosentpoeng. Mens en del av de digitale bankene og bankene med tilbud til medlemmer av ulike fagforbund ikke har satt opp renten ennå. Noen av dem har til og med lovet å ikke sette opp renten i år, forteller Sindre Noss.

FØLGER MED PÅ RENTENE: Medgründer i Renteradar, Sindre Noss. Foto: Renteradar

Han er markedssjef og medgründer i Renteradar.no, en av tjenestene som sammenlikner renter i ulike banker. De samarbeider med noen banker, men sammenligner rentene til alle bankene i landet.

– Så nå blir det større sprik mellom de kundene som bare har vanlige, ordinære betingelser og de som har avtale gjennom et fagforbund eller har lån i en digitalbank. Og sånn sett blir det enda større renteforskjeller enn det var før hevingen.

Slik nedbetaler du lånet ditt raskest mulig

– Kan utgjøre en høy timelønn

Det var 23. september at Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Da hadde den ligget urørt på 0 prosent siden 7. mai 2020. Det er ventet at det i løpet av et drøyt år trolig kommer ytterligere hevinger og at styringsrenten skal opp til rundt én prosent.

Kort tid etter beslutningen fra Norges bank varslet mange av landets banker sine kunder om at de også hever sin boliglånsrente. Det må gå seks uker fra en bank varsler økt rente til den kan heves for eksisterende kunder.

– Dette vil føre til at boliglånene til folk blir en større kostnad enn det har vært, og da er det også ekstra mye å spare på å bytte bank. Det er jo ikke vits i å betale mer enn man må, sier Noss.

Han mener mange har mye å spare på å sjekke hvilken rente de har, og hva de kan få andre steder.

Norske boliglånkunder kan spare flere titalls tusen kroner i året på å bytte til den banken som har det beste rentetilbudet, ifølge Noss.

– Disse summene kommer til å bli enda større fremover, når rentehevingen hos bankene trer i kraft. Å bytte bank tar ikke så lang tid som mange kanskje tror, og det meste går elektronisk. For mange kan det utgjøre en ganske høy timelønn.

– Har du over dette, er det grunn til en prat med banken

Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, mener boliglånskunder med mer enn 1,6 i effektiv rente på lånet sitt, bør ta grep.

– Hvis du betaler mer enn 1,6 i rente, så ville jeg tenkt at du har grunn til å ta en prat med banken. De siste gjennomsnittstallene våre viser at gjennomsnittsrenta er 1,75 for et normalt boliglån.

FAGDIREKTØR FOR FINANS: Jorge Jensen i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen/Forbrukerrådet

Jensen har tre tips til dem som kvier seg litt for å gå den runden med banken:

Først må du sjekke hva som finnes av gode tilbud i markedet. Det finnes flere hjelpemidler for dette, for eksempel vår tjeneste Finansportalen.

Ta kontakt med banken og fortell dem hvor langt unna du ser at din rente er fra andre tilbud du har sett. Hvis banken ikke rikker seg, så må man vurdere en annen bank.

Om du tror boligen din har hatt en prisstigning, kan du få en eiendomsmegler til å gi deg en verdivurdering, slik at du kan få rimeligere lån fordi du har mer sikkerhet.

Jensen tror mange utsetter praten med banken fordi de frykter at de skal bli avvist av banken eller at banken skal ta samtalen ille opp.

– All vår erfaring viser at det ikke er grunn til det. Vi ser at bankene ikke motsetter seg å ta den samtalen og at de setter pris på at folk tar kontakt.

Videre sier fagdirektøren at det stadig blir lettere å bytte bank, og at det på ingen måte er like tidkrevende som det var tidligere.

Mener alarmen bør gå ved 1,8

Fra en bank varsler at de hever boliglånsrenten, må det som nevnt gå seks uker før den faktisk heves for eksisterende kunder. Når det skjer vil trolig 0,25 prosentpoengs økning gjøre at gjennomsnittsrenten for brukerne er rundt 2 prosent, tror Sindre Noss i Renteradar.



Han mener de som har 1,8 eller mer i effektiv rente før rentehevingen trer i kraft, bør forsøke å presse den ned.

– For stort sett alle kunder som ikke har betalingsanmerkninger eller gitt banken grunn til å tro at de ikke kan betale for seg, så bør du før rentehevingen trer i kraft ikke ha mer enn 1,8 prosent i rente. De aller fleste kan få tilbud på rundt 1,5 prosent, andre litt høyere.

Noss oppfordrer alle som har 1,8 eller mer i rente nå om å ta en titt på betingelsene sine.

– Har du det, så bør du ta kontakt med banken din.

En spesiell oppfordring kommer til dem som har vært lojale mot samme bank i lang tid og dem som har høyest sikkerhet.

– Det vi ser når det kommer til renteforskjeller er at det faktisk er de kundene som utgjør størst risiko for banken, de med høyest belåningsgrad, som har lavest rente. Mens det ofte er de med høyest sikkerhet og som har vært lojale mot banken og ikke utgjør noen risiko, som har høyest rente.

Gir forslag til sjekkliste

Lene Drange, kvinnen bak Snaponomi-kontoene på Instagram og Snapchat, økonomisk rådgiver og kjent som programleder i TV3-programmet Luksusfellen, er enig i at 1,8 er en litt høy rente, til tross for oppjusteringen av styringsrenten. Hun mener folk kan tjene mye på å forberede seg før de tar kontakt med banken for å få ned renten.

ØKONOM: Lene Drange.

Her er Dranges sjekkliste før møtet med banken:

Hva er den effektive renten din nå?

Har belåningsgraden din endret seg? Boligen har kanskje steget i verdi, så det kan gjøre at du kvalifiserer for noe bedre?

Er du ny kan det være lurt å slå sammen lån hvis du har hatt et todelt boliglån. For eksempel hvis foreldre har kausjonert for deg.

Hva tilbyr konkurrerende banker? Ta en runde på Finansportalen og se hva de andre bankene tilbyr.

Er du organisert eller medlem i en forening som gir deg en bedre rente du ikke utnytter deg av osv.?

Er det noe annet som har endret seg i din privatøkonomi som påvirker renten?