Torstein trakk seg fra Farmen grunnet skade – nå må han opereres

Det ble et kort opphold på Farmen for snekker og tømrer Torstein Knutsen (62), da han i tirsdagens episode valgte å trekke seg fra TV 2-programmet.

Sammen med student Gunnar Svingen (25) og miljøterapeut Anette Svendsen (40) dro de tre inne på gården som årets utfordrere, hvor kun to av dem fikk bli igjen.

UTFORDRERE: Torstein Knutsen, Anette Svendsen og Gunnar Svingen dro inn på Farmen som årets utfordrere. Foto: Alex Iversen/TV 2

I utgangspunktet skulle deltakerne avgjøre hvem av utfordrerne som fikk bli, ved å stemme én av dem inn. Den siste plassen skulle bli avgjort i en konkurranse.

Da Knutsen valgte å trekke seg, uteble stemmegivningen og konkurransen, og Svingen og Svendsen ble automatisk fullverdige deltakere på gården.

SMERTER: Torstein Knutsen hadde mye smerter etter arbeidet på Farmen. Foto: TV 2

– Ingen utvei

En del av ukesoppdraget deltakerne fikk tildelt denne uken var å lage en skigard på tomtegrensen til gården. Sammen med advokat Thorvald Nyquist (51) hjalp Knutsen å kløyve tykke trestokker til skigarden.

Det ble en smertelige affære for Knutsen.

– Jeg er en person som går på med alt jeg har. Den jobben Thorvald og jeg ble satt til å gjøre var kjempetung, sier han når TV2.no ringer han kort tid etter exiten.

– Jeg tenkte meg ikke om. Jeg satset jo på å være der mer enn et døgn.

HARDT ARBEID: Torstein Knutsen og Thorvald Nyquist høvlet store trestokker til ukesoppdraget. Foto: TV 2

Før Knutsen ble med på Farmen, var han nemlig sykemeldt fra jobben sin.

Det var ikke produksjonen informert om.

– Tidligere har jeg hatt skikkelig betennelse i bryst og skuldre, men jeg trodde at det var over. Jeg kjente ikke noe til det, før Thorvald og jeg kløyvde stokkene. Det var det verste jeg kunne gjort med skulderen – et mareritt rett og slett.

Smertene var så intense at Knutsen slet med nattesøvnen, den ene natten han tilbrakte på gården.

– Det gjorde så vondt at jeg ikke fikk sove om natten. Jeg lå bare å vred meg.

Til slutt valgte Knutsen å kaste inn håndkle, da han innså at 1921-tilværelsen ville bli for smertefull.

– Det var ingen vits at jeg var der, når jeg ikke kunne bidra med noe. Jeg så ingen vits i å holde på med småting der inne, og pine meg gjennom en betennelse, sier han og fortsetter:

– Jeg så ingen annen utvei. Hadde jeg trodd jeg kunne holdt ut, så hadde jeg vært der. Men det var så smertefullt, at jeg fant ut at det ikke gikk.

SKADET: Torstein Knutsen slo opp en skade han har hatt i skulderen, på Farmen. Det ble smertefullt. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Skulle være bra

Betennelsen har Knutsen hatt siden desember i fjor. Av legen fikk han da beskjed om å gå sykemeldt en god stund.

Det rådet trosset han.

– Jeg gikk sykemeldt i fem dager, så gikk jeg på jobb igjen – det var kanskje dumt. Da våren kom ble jeg sykemeldt i fire uker. Da kjente jeg meg bra, og dro på jobb igjen en uke før Farmen. Derfor så jeg ingen grunn til at jeg ikke kunne være med, for jeg var faktisk bra – helt til jeg dro inn. Det var tydeligvis for tidlig.

Da han returnerte til jobb etter exiten, fikk han spørsmål om hvorfor han valgte å trekke seg fra programmet. Til sjefen hadde han et enkelt svar:

– Skulle jeg gå der inne, slite meg fullstendig ut og kanskje gjøre det mye, mye verre, og at jeg kanskje måtte dra til legen på jobben også?, sa jeg. Det hadde han forståelse for, sier han og fortsetter:

– En annen ting er at jeg må tenke på helsa, og fremtiden min. Jeg har en jobb jeg har ansvar for.

– Fortalte du produksjonen om den tidligere sykemeldingen, før du ble med på Farmen?

– Det vet jeg ikke – jeg husker ikke. Jeg var helt fin og hadde ingen problemer med det før jeg ble med. Jeg hadde jo vært sykemeldt og slappet av, og skulderen skulle være bra. Tidligere har jeg kjent på at det har vært vondt å sove om natten, men da var det ingen problemer. Det slo seg bare skikkelig opp der inne, sier han.

Skulle gjerne visst

I en e-post til TV2.no skriver TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl at de ikke var klar over sykemeldelsen til Knutsen.

– Vi var ikke klar over at Torstein hadde vært sykemeldt så tett opp til deltakelsen på Farmen. Ideelt sett er dette noe vi gjerne skulle vært informert om på forhånd, skriver han.

Da Knutsen informerte produksjonen om smertene sine på gården, anså de det ikke som nødvendig å tilkalle legehjelp.

– Torstein var veldig tydelig på at han ville forlate gården, og oppsøke hjelp hjemme. Det var ikke behov for å ta kontakt med lege der og da.

– Han hadde disse skadene før han kom inn på Farmen, og har så langt vi har kjennskap til fått den hjelpen han trenger av sin fastlege, skriver Dahl.



TOK FARVEL: Torstein Knutsen vurderte lenge om han skulle bli eller forlate gården. Til slutt valgte han å tenke på helsen sin, og dra fra Farmen. Foto: TV 2

Må operere

Etter Knutsen kom hjem fra gården har han gått med mye smerter. Smertene var så intense at han valgte å dra til legen, nok en gang.

– Jeg hadde ikke regnet med at det var så ille når jeg kom ut igjen. Det virker som jeg har slått det opp igjen, forteller han.

Av legen fikk han nemlig beskjed om at han har en betennelse under venstre skulderblad – samt to delvis slitte sener i skulderen. Nå venter han på operasjon.

– Hva som har skjedd er umulig å si, men det kan være at det jeg holdt på med slet veldig mye på både skuldre og armer. Senene kan jo ha vært dårlige allerede før jeg tok fatt på stokkene inne på gården, men det vet jeg ikke. Det slo meg hvert fall helt ut. Nå har jeg en konstant smerte i armen, forklarer han.

Selv om det ikke gikk slik Knutsen hadde håpet på, føler han imidlertid ikke han kunne gjort noe annerledes.

– Om jeg skulle vært der og jobbet fra morgen til kveld, uten å få sove, hadde det ikke gått. Jeg tenkte det var bedre at jeg gir meg nå, så gir jeg muligheten til de andre utfordrerne, sier han.

Nå som Svingen og Svendsen har blitt fullverdige deltakere, tror Knutsen de likevel vil bli sendt ut, en etter en.

– Det er ingen som vil ha med utfordrerne videre, men alt kan skje. Det handler nok litt om hvordan de bidrar også, avslutter han.

