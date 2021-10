En ble drept og en ble pleietrengende – nå er sjåføren tiltalt

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hans forklaring foreløpig, sier mannens forsvarer, advokat Hanne Elise Skare, til TV 2.

I november må en mann i 50-årene møte i Midtre Hålogaland tingrett, anklaget for uaktsomt å ha forårsaket en manns død og for å ha skadet en annen alvorlig.

Tidlig om morgenen torsdag 6. februar i fjor kjørte tiltalte en lastebil på fylkesveg 82 i Sortland.

Påtalemyndigheten mener at han ikke var tilstrekkelig oppmerksom og at han ikke tilpasset kjøringen etter forholdene, slik at han ikke ble oppmerksom på at en personbil foran ham hadde stanset for å svinge til venstre.

Ifølge tiltalen kjørte lastebilsjåføren inn i personbilen bakfra idet han svingte over i motgående kjørefelt.

Da han kom over i motgående kjørefelt, kolliderte han med en møtende varebil.

I denne satt to personer: Føreren av varebilen omkom, mens passasjeren ble påført omfattende hjerneskader, samt en rekke andre bruddskader. Sistnevnte har vært avhengig av intensiv behandling over lang tid.

I dag, mer enn halvannet år etterpå, er han avhengig av daglig stell og pleie.

Forsvareren til sjåføren av lastebilen sier at han har tatt ulykken svært tungt, og at det er en tragedie for alle involverte.

Bistandsadvokaten til passasjeren i varebilen, han som fikk omfattende skader, vil ikke kommentere saken.

Bistandsadvokaten til den avdøde mannens etterlatte, Trude Marie Wold, sier at dette er en tragisk sak for alle den berører og at det har vært en belastning å vente halvannet år på at etterforskningen skulle feridgstilles.