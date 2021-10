Raser etter ny pyro-bot: – Hva faen er det som skjer hos dere?

– Jeg kan ikke fatte og begripe at man skal få bøter nå som endelig covid er over, sier Vålerengas markedssjef.

«Etter nesten to år med pandemi og ingen tilskuere så velger dere å gi LSK bot på 85K. Hva f… er det som skjer hos dere?»

Vålerengas markedssjef Mehran Amundsen-Ansari gikk hardt ut mot NFF på Twitter på tirsdag, etter at det ble kjent at Lillestrøm ble ilagt en bot på 85 000 kroner for bruk av pyroteknikk i hjemmekampen mot Bodø/Glimt 15. august.

– Det kan hende at jeg var altfor hard, og det har jeg fått tilbakemeldinger på også, sier Amundsen-Ansari, og fortsetter:

– Folk mener at jeg som klubbmann bør være varsom, men jeg tenker at man må stå for verdiene sine. Jeg lever og ånder for sporten og vil gjøre alt for engasjementet og for å få folk tilbake på stadion. Men hvis man hele tiden blir trukket tilbake og ikke får lov til å prøve på det, så blir dette veldig vanskelig.

LSK melder for øvrig at de har bestemt seg for å anke boten.

– Vi som klubb ønsker pyro i lovlige former på tribunen, og har sammen med Norsk Toppfotball advart sterkt mot en innstramming i regelverket slik DSB har lagt opp til. Det har også Norges Fotballforbund gjort. Vi mener det blir helt feil at klubbene bøtelegges i tilfeller som dette, sier daglig leder i LSK, Robert Lauritsen.

Søndag så Amundsen-Ansari i Vålerenga sine egne supportere anvende bluss under eliteserieopggjøret mot Strømsgodset, og NFF har allerede bedt klubben om en forklaring.

Vålerenga-toppen reagerer kraftig på at NFF utsteder bøter når fansen endelig er tilbake på tribunene.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at man skal få bøter nå som endelig covid er over. Vi har begynt å få supportere på tribunen og stemningen er topp. Vi snakker hele tiden om å fylle stadion og hva vi kan gjøre for å fylle stadion og få engasjementet tilbake, sier Amundsen-Ansari.

– Nå MÅ det skje ting. Jeg som markedssjef, som skal selge klubben og lage engasjement og få tilbake supportere, er helt avhengig av å få med oss NFF. Nå må de også snart skjønne dette her, fortsetter han.

NFF: – Føles som en sak vi aldri kommer i mål med

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund, har fått med seg frustrasjonen til Amundsen-Ansari og andre på sosiale medier.

– Jeg synes ikke at han går for langt. Han uttrykker sin frustrasjon og engasjement, og har som sin daglige oppgave å fylle Intility Arena. Jeg forstår både det – og at dette oppleves som et paradoks, sier Bjerketvedt, som videre poengterer at han selv er frustrert over situasjonen og tregheten i prosessen.

– Vi står på stedet hvil, vi må bare innrømme det. Det føles som en sak vi aldri kommer i mål med.

NFF-toppen forklarer at dialoggruppen som ble satt sammen for to år siden bestående av utvalgte klubber, NTF (Norsk Toppfotball) og fotballforbundet har utarbeidet et forslag til et nytt regelverk, som baseres på lokal godkjenning fra brann- og redningsmyndigheter og politiet.

Forslaget om det nye regelverket som åpner for mer blussing ble sendt på høring til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i juni, men NFF har fortsatt ikke fått et svar.

Tør ikke gi tidsestimat: – Frustrerende

På spørsmål om hvorfor NFF fortsetter å utstede bøter selv om begge parter ønsker mer bluss på tribunene, pekes det på at forbundets doms- og sanksjonsutvalg er et fritt og uavhengig organ som til enhver tid plikter å følge gjeldende regelverk.

– Idrettens lovverk og regelverk fungerer som en parallell til den sivile domstolen, dermed er habilitet viktig.

Bjerketvedt håper saken kan bli prioritert politisk i tiden som kommer.

– Hvor raskt kan supporterne håpe på en løsning, slik at de kan blusse lovlig?

– Det tør jeg ikke å si noe om, i og med at det har tatt så langt tid som det har gjort, og vi fortsatt ikke har kommet i gang med et nytt regelverk. Men klarer vi å stå sammen, skal vi få det til. Vel å merke hvis vi får myndighetene til å mene noe om det, heller enn å avvise forslag og vise til lovverket uten ytterligere begrunnelse. Det er frustrerende, sier Bjerketvedt.