VW har hatt litt blandet suksess med sine elbiler. e-Golf var for eksempel en storselger – mens "oppfølgeren" ID.3 fikk et ganske trøblete start. Feil og problemer la en demper på salget. Dessuten er det helt klart SUV-segmentet som vokser mest.

Derfor satt mange kunder og ventet på ID.4.

Men i starten var heller ikke denne helt perfekt for Norge. El-SUVen til VW ble nemlig ikke levert med firehjulsdrift.

4x4 kom først i sommer – med den nye GTX-modellen.

Utfordringen er at nå er det også en rekke andre alternativer i samme prisklasse – eller der omkring. Vi kan jo nevne Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E og Tesla Model Y – og kanskje ta med Audi Q4 e-tron, også.

Sterk posisjon

Posisjonen til VW i det norske markedet er bunnsolid. I årevis lå de øverst på registreringsstatistikken. De har en enorm kundebase å spille på.

Men i større grad enn noen gang før, handler det nå om produktet – og mindre om lojalitet til merket. Da passer det selvsagt dårlig å komme litt sent til el-SUV-festen.

GTX hadde hatt potensial til å bli Norges mest solgte bil – om den hadde kommet halvannet år tidligere. Så hvor sterkt står den egentlig nå? Bli med på test ...

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

ID.3: Rekkevidde-mester er den ikke

GTX med 21" felger og rød lakk med svart tak, passer ID.4 GTX perfekt.

Hva er nytt:

Først og fremst handler det om firehjulsdrift. GTX har to elmotorer – én på hver aksel – i stedet for bare én bak. Motoren bak er på 204 hestekrefter / 310 Nm, mens motor foran yter 109 hk / 162 Nm

265 hestekrefter er normal maksimalytelse. 299 hestekrefter kan hentes ut som en boost-effekt i maksimalt 30 sekunder. Men det er under forutsetning av at du har mer enn 80 prosent fulladet batteri – og at batteritemperaturen er over 23 grader.

En bieffekt er at du også får 200 kilo økt hengervekt – som nok er viktig for en del av kjøperne. 1.200 kilo er ikke best i klassen – men det holder for mange.

En mindre hyggelig konsekvens av firehjulsdrift, økt vekt og mer effekt, er at forbruket øker. GTX står med 18,5 kWt per 100 kilometer – mot 18,2 kWt i utgaven med bakhjulsdrift. Dermed synker oppgitt rekkevidde fra 517 til 478 kilometer. Batteripakken er på 77 kWt.

På design har GTX en del detaljer som gjør at utseendet får et løft. Fronten er mer aggressiv med en liten modifisert frontfanger og lakk hele veien. Også på siden er det nå lakkert lenger ned – og du får større felger. Testbilen har 21" hjul.

Kombinert med lakk i to farger – rød nede og sort tak – blir det riktig så tøft. På den måten framheves også linjene over hjulbuene bak, som faktisk er ganske så elegante. Hekken rundes av med egne LED-baklykter med mer sportslig tilsnitt.

Innvendig er det også mer sportslig. Avhengig av utstyrsnivå får du sportsseter med integrerte nakkestøtter og forlengbar sittepute, kontrastsømmer og skinntrukket dashbord og detaljer på ratt og lister.

Mange nybiler tilbys nå "ferdig utstyrt", med noen få tilvalg. Men med ID.4 GTX er det fortsatt mulig å gå seg vill i lista over ekstrautstyr. Testbilen er mer eller mindre fullspekket:

21-tommers alufelger Narvik

Innfellbart hengerfeste

Designpakke +

Infotainmentpakke +

Komfortpakke +

Førerassistentpakke +

Sportpakke +

Interiørpakke Top Sport+

Interiøret i GTX er mer påkostet enn i de andre modellene. Blant annet med gode seter med integrerte nakkestøtter.

Dermed ender den også opp med å koste en del mer enn grunnmodellen. Startprisen er 446.000 kroner. De er drøyt 40.000 mer enn utgaven med samme batteri og bakhjulsdrift. Vår fullspekkede testbil ender på 569.000 kroner.

De fleste vil nok fort ende på rundt 500.000 kroner når de har fått med de mest nødvendige pakkene. Hengerfeste, Designpakke+, Komfortpakke+ og Infotainmentpakke+ står høyt på ønskelista for mange.

Hvordan fungerer det?

Det er selvsagt først og fremst firehjulsdrift som gjør GTX aktuell for mange flere. Riktignok er det sjelden vi faktisk trenger det – men vi liker å vite at vi kan komme oss fram, også når snø og is kan gi andre noen utfordringer.

Men mange vil også sette pris på at det er en raus porsjon kraftoverskudd, også. Med 299 hestekrefter, blir ID.4 GTX langt mer livlig, enn standardmodellene med én motor. 0-100 km/t leveres på kvikke 6,2 sekunder når alt stemmer. Den oppleves dessuten pigg og fin, også når effekten er "bare" 265 hestekrefter (som jo tross alt er mesteparten av tiden).

Det er høy komfort og gode seter i GTX. Sistnevnte gir grei støtte, mange justeringsmuligheter – og massasje! Men i tråd med bilen ellers, er fokuset mer på komfort enn fast sidestøtte.

Interiøret er litt rotete, og ser ironisk nok billigere ut, enn i Skoda Enyaq, som ID.4 deler plattform med. Vi synes også at de blå detaljene ikke gir bilen noe særlig ekstra i form av utseende.

Understell er passe stramt. Justerbart understell er ikke så viktig på en slik bil, da de fleste uansett ikke har planer om å kjøre spesielt aktivt. Vi synes imidlertid det er noe mer dekkstøy enn i en "vanlig" ID.4 – trolig godt hjulpet av 21" felger. Utover det er støynivået lavt og behagelig.

Understellet takler forøvrig ujevnheter godt, selv med så store hjul.

Forbruket er lavt. På en fin sommerdag, bør det være mulig å komme et godt stykke lenger enn oppgitt rekkevidde. På vår testrunde på 100 kilometer, med 13-14 plussgrader, ender vi med et forbruk på 18,3 kWt.

Det er litt lavere enn oppgitt blandet forbruk etter WLTP-normen – på 18,5 kWt per 100 kilometer.

Testløypa inkluderer både motorvei, riksvei og urban kjøring. Vi følger trafikken og fartsgrensene, og kjører i Comfort-modus, ikke i spareprogrammet (Eco).

Ingen tvil om hvilken modell dette er.

Like bra er ikke ladehastigheten. 125 kW ved hurtiglading imponerer ingen, lenger. Særlig ikke i en bil med et såpass stor batteripakke som det er her. De beste ligger på 270 kW, og har altså potensial til å lade mer enn dobbelt så raskt ...

Med wallbox tar GTX imot opptil 11 kW.

Akkurat som i en vanlig ID.4 er det et romslig bagasjerom og god plass i baksetene. Mer om plass finner du i vår hovedtest av ID.4.

Interiøret får et løft i GTX-utgaven. Men fortsatt synes vi Skoda Enyaq har løst det bedre. De har en høyere midtkonsoll – og en vesentlig større infotainment-skjerm.

Egentlig merkelig. Da Skoda jo skal være "billigmerket".

Dessuten er ikke infotainmentsystemet i nærheten av de beste. Alt for mye må løses ved å trykke på hovedskjermen. Hvorfor ikke legge flere funksjoner til digitale instrumenter og knappene på rattet?

Blir en tøff konkurrent: 25 biler er allerede i Norge

Skjermene er ikke de beste. Smart løsning med at de digitale instrumentene følger rattstammen, slik at rattet aldri er i veien. Men alt for liten skjerm. Og nesten alt du skal gjøre må du styre via hovedskjermen, noe som er lite brukervennlig.

Konklusjon:

ID.4 GTX er en bra bil, rett og slett. Den passer som hånd i hanske for mange nordmenn – og kommer til å bli en skikkelig volummodell i tiden framover. Tøffere, raskere og mer underholdende, enn de andre modellene – uten at det koster skjorta, så lenge du er litt edruelig med ekstrautstyret.

Den eneste utfordringen for VW er at det plutselig er blitt mange om beinet her.

Bilen for deg hvis?

Du har ventet på en folkelig priset, sprek og romslig el-SUV

Ikke bilen for deg hvis?

Du vil ha noe som skiller seg ut

Hekken har også mer særpreg enn de andre ID.4-modellene – inkludert tøffere lykter.

VW ID.4 GTX Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor på hver aksel Effekt: 299 hk / 310 Nm 0-100 km/t: 6,9 sek. Toppfart: 180 km/t Forbruk (WLTP): 18,5 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 77 kWt Rekkevidde: 478 km (WLTP) Hurtiglading: 125 kW Ombordlader: 7 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 458 x 185 x 163 cm Bagasjerom: 543 / 1.575 liter Vekt: 2.136 kg Tilhengervekt: 1.200 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 446.000 kroner Pris testbil: 569.000 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 18,1 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Video: Slik ble ID.4 vist i Norge for første gang:

