Årets Farmen-deltakere har snart tilbragt fem uker i 1921-tilværelsen.

Flere av deltakerne har allerede måttet forlate gården. Denne uken blir det likevel flere munner å mette.

Tre utfordrere er nemlig på vei til Steinsjøen gård.

De skal forsøke å kjempe seg inn på gården, men kun to får bli igjen som fullverdige deltakere.

Dette er årets Farmen-utfordrere:

Anette Svendsen (40)

Fra: Mjøndalen

Sivilstatus: Singel

Yrke: Miljøterapeut og lærer

STERK: Anette Svendsen tror hennes fysiske styrke kan komme til nytte når hun drar inn på Farmen som utfordrer. Foto: Alex Iversen/TV 2

Moren til Anette Svendsen fikk hakeslepp da hun fikk vite at datteren var plukket ut til å være med på årets sesong av Farmen.

– Det er jo helt sinnsykt at jeg får lov til dette. Det er vel ingen andre steder man får muligheten til å lære og oppleve så mye, uavhengig om det er to dager eller to uker. Det er et eventyr utenfor denne verdenen, sier hun.

Målet hennes er å komme så langt som mulig, helst til finaleuken så hun kan få prøvd seg i den beryktede hinderløypa.

– Hva tenker du om å komme inn som utfordrer?

– Det er jo ikke det beste utgangspunktet. Det er nok særdeles få mennesker som mener at man fortjener å være der. Men jeg håper jeg kan være hun blide som lager god stemning. Jeg kan fort bli hun slitsomme også, for jeg sitter sjeldent stille, forklarer hun.

Svendsen har tidligere spilt håndball på høyt nivå. Hun tror hennes fysiske styrke kan være til hennes fordel.

– Det kan nok komme godt med. Jeg liker fysisk arbeid, og har blant annet snekret før. Matlaging er jeg også glad i, men håndarbeid og den slags er jeg særdeles dårlig i, innrømmer hun.

Selv om 1921-ferdighetene ikke er helt på topp, har hun tatt et helt spesielt grep for å forberede seg til Farmen-oppholdet.

– Jeg har laget min egen gårdsbok. Det er noe jeg har tenkt at alle har gjort, men så har jeg forstått at det ikke er så vanlig, ler hun.

Det ble en historisk seier i forrige sesong av Farmen, da Per Gunvald Haugen (46) kom inn som utfordrer, og stakk av med både hytte og bil. Selv om Svendsen ikke er like opptatt av å vinne, og har glemt at det er en premie på spill, utelukker hun det ikke helt.

– Det er bare en sinnssyk bonus, men jeg vil først og fremst inn på gården for å oppleve Farmen.

Torstein Knutsen (62)

Fra: Tromsø

Sivilstatus: Samboer

Yrke: Snekker/tømrer

RUNDLURT PÅ TV: Torstein Knutsen ble rundlurt på Senkveld av Mads Hansen. Nå er han klar for å være med på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

For enkelte kan kanskje Torstein Knutsen være et kjent fjes. Han tente nemlig på alle plugger da programleder Mads Hansen (37) terget på seg nordlendinger med skjult kamera for Senkveld i 2019.

– Hvordan var det å møte Mads igjen?

– Det var gøy. Jeg sa: «Du tør å komme hit, du har jo ikke nakkekrage på en gang», ler han.

Etter å ha blitt mast på om å melde seg på Farmen, ba Knutsen til slutt en venninne og samboeren hans om å gjøre det for han. Han har nemlig meldt seg på en gang tidligere, men kom ikke med.

Den gangen gikk det hans vei, men nå har han grublet mer gjennom hvordan han skal klare å komme lengst mulig.

– Jeg er nok en ganske innviklet person. Jeg er utålmodig og eksplosiv, så jeg må nok moderere meg litt. Du må lære meg å kjenne og gi meg tid. For noen kan jeg kanskje virke litt arrogant og belærende, men i alt jeg gjør så vil jeg at folk skal føle seg vel. Det er mange utfordringer, men jeg liker det, sier han.

– Tror du du vil få nok tid til at deltakerne lærer deg å kjenne?

– Ja, det tror jeg. Jeg har et veldig godt humør, så jeg får bruke det, og vise at jeg er der for å bidra.

I syv år har Knutsen drevet med gris, høns og korn på gården sin. Det tror han kan være fordel, i tillegg til yrket hans som snekker. Det skal han dog ikke være åpen om.

– Jeg har jo yrket mitt som snekker og de ferdighetene der. Også driver jeg mye med kniv og lager kniver. I tillegg driver jeg med skinn- og lærarbeid. Jeg skal ikke holde det helt hemmelig, men jeg kommer ikke til å avsløre alt jeg kan, forteller han.

Når TV 2 spør hvem han lett kan irritere seg over, er svaret tydelig:

– Sånn som jeg var selv for 30 år siden – arrogante drittsekker som bare kjefter og smeller, og ikke bidrar med noen ting. Det irriterer meg.

– Tror du du møter noen slike inne på gården?

– Helt sikkert. Jeg hørte at det var noen sterke personligheter der. Da sa jeg: «Bare vent, det kommer en til».

Gunnar Svingen (25)

Fra: Trysil

Sivilstatus: Singel

Yrke: Student og medarbeider på Kiwi

GIRA PÅ TVEKAMP: Gunnar Svingen anser seg selv som en sterk konkurrent, og ser frem ttil han må ut i tvekamp. Foto: Alex Iversen/TV 2

Kontaktsøkende og konkurranseivrig – det beskriver Gunnar Svingen seg som. Han har meldt seg på Farmen for å vinne.

– Farmen er jo den eneste plassen hvor man finner et sånt konkurranseaspekt. Det er litt mer komplekst enn ludo.

Selv om han innser at han burde ligge lavt når han drar inn på gården som utfordrer, erkjenner han at det ikke vil skje.

– Jeg regner med jeg blir kastet ut i noen tvekamper, så jeg får bare prestere. Også får jeg forsøke å gjøre meg godt likt blant alle, så jeg ikke blir førstekjempe hver uke. Men jeg vil vinne noen tvekamper.

Til vanlig studerer Svingen både til å bli lærer og personlig trener. Han er en ivrig quizer og tror det er noe han kan dra fordel av på gården.

– Også trener jeg mye. Jeg anser meg som fysisk sterk, og føler meg som en sterk konkurrent. Så de burde ikke spille meg god. Det kan være dumt for dem.

Svingen er tydelig på at han er en lite konfliktsky person, og vil stå på sine prinsipper om de blir betvilt.

– Jeg er glad i å diskutere, og jeg er ikke redd for å involvere meg i ting hvis jeg føler behov for det. Jeg kommer nok til å gjøre mye rart. Om jeg hadde kommet til finalen hadde det vært veldig flaut for meg å sitte på den siste brifingen, også er det ingen som har noe på meg. Det er ikke helt meg, ler han.

– Hvorfor vil du bli stilt til veggs om du kom til finalen?

– Jeg synes det er et fint øyeblikk når man har muligheten til å si unnskyld. Man skal leve ganske tett på hverandre, og det er umulig å være supermann hele veien. Så jeg synes alle burde gå i seg selv, å si at man ikke har vært perfekt. Det å kunne sitte der og gjøre litt opp for ting, og vite at du har levd konkurransen, det ser jeg nesten på som en selvfølge.

Litt bonderomantikk er ikke fjernt for Svingen, når han nå drar inn på gården.

– Det er klart, hvis du finner en fin jente der inne, så er jeg åpen for å ha det moro. Det er jo en fordel å dra inn som singel, for da har jeg ingen begrensninger.

– Hvordan ser drømmedama ut?

– Jeg håper det er noen sprudlende, aktive jenter der inne som gløder opp, og som ikke minst er lette å prate med, og tar meg med på ting. Da blir jeg veldig fort gira.

