Mbappé: – De fikk meg til å føle at jeg var et problem

Det føles kanskje som det er lenge siden, men det er bare drøye tre måneder siden Sveits sendte storfavoritt Frankrike hodestups ut av EM-sluttspillet i sommer.

Frankrike ledet komfortabelt 3-1, men Sveits sikret seg 3-3 ved fulltid og vant straffekonkurransen. Kylian Mbappé var den eneste som bommet i straffekonken. De regjerende verdensmestrene røk høyst overraskende ut og lagets største stjerne forlot turneringen uten scoring.

Tapet og straffemissen svir fremdeles for Mbappé.

I et lengre intervju med den franske avisen L'Equipe, forteller stjernespissen at den manglende støtten han fikk fra landslaget og fans etter straffemissen fikk ham til å føle at han var et problem.

– Jeg har aldri tatt en eneste euro for å spille for det franske fotballandslaget. Jeg vil alltid spille for landslaget mitt. Men fremfor alt, jeg ønsket aldri å bli et problem, sier Mbappé i det lengre intervjuet med L'Equipe.

– Jeg ble et problem

22-åringen forklarer hvorfor han oppfattet seg selv som et problem for landslaget etter at han misset på straffesparket mot Sveits.

– Fra det øyeblikket følte jeg at jeg var i ferd med å bli et problem, og at jeg ble et problem. Jeg mottok beskjeden om at det var mitt høye ego som gjorde at vi røk ut, og at jeg tok for mye plass, og at landslaget uten meg hadde vunnet, forteller Mbappé åpenhjertig i intervjuet.

Og slår fast:

– Det viktigste for meg Frankrikes landslag, og om landslaget er bedre uten meg, så vil jeg ikke spille, konkluderer han.

Møtte presidenten

I etterkant av straffemissen tok PSG-stjernen grep. Han kontaktet ledelsen i Det franske fotballforbundet (FFF) for å snakke ut om hvordan han opplevde situasjonen.

– Jeg møtte presidenten, Noel Le Graet, og vi snakket ut om det. Det jeg gikk og klaget til ham om var at jeg ble fornærmet og kalt «apekatt» for å ha bommet på et straffespark. For det er noe annet. Jeg vil aldri klage på at jeg bommet på straffen, for jeg kan kun ta ansvaret selv for at jeg bommet, konstaterer han.

Mbappé beskriver den skjebnesvangre straffebommen som «lavpunktet» i sin karriere. Selv om han tok alt ansvaret for å ha bommet, gjør angriperen det klart at han kunne tenkt seg mer støtte fra lagkameratene umiddelbart etter kampen, og at forbundet ville tatt til motmæle for all hetsen 22-åringen fikk i sosiale medier.

– Jeg kunne fått mer støtte på banen, det er jeg helt enig i. Men det er noe jeg aldri kunne ha krevd selv. Det blir ikke det samme. Selvsagt hadde det vært fint, men jeg ville aldri selv spurt om støtte fra mine lagkamerater for en feil jeg selv gjorde, sier han.

– Burde beskyttet meg fra hetsen

Den manglende trøsten fra lagkameratene lever Mbappé fint med i dag. Men det enkelte supportere fikk seg til å skrive på sosiale medier etter straffemissen, det sjokkerer fotballstjernen fremdeles.

– Jeg ble fullstendig sjokkert over å ha blitt kalt «apekatt» etter straffemissen. Det var dette jeg ønsket mer støtte rundt, ikke fordi jeg bommet. Jeg skjøt til venstre og Sommer reddet, slik er det, slår han fast.

Mbappé forsikrer at han nå har rensket lufta både med fotballforbundet i Frankrike og lagkameratene på landslaget. Nå ser han frem til Nations League-oppgjøret mot Belgia og nye utfordringer med «Les Bleus».

– Det er over nå, jeg har lagt alt bak meg. Jeg har så mye kjærlighet for det franske landslaget, forsikrer Kylian Mbappé.