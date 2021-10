IRAK (TV 2): Han var med på å knuse terrorhæren IS. Nå forteller «Den kurdiske Stalin» at terroristene reiser seg fra ruinene i Irak.

Den tykke barten og den sølvgrå manken forklarer kallenavnet han går under: «Den kurdiske Stalin».

Hussein Yazdanpana leder en kurdisk milits som kjempet i frontlinjen og var med på knuse terrorhæren IS og deres kalifat i 2017.

Verden håpet terrorhærens tid var over. Men IS lever i beste velgående, forteller Hussein til TV 2, på en øde slette i Irak.

Hussein Yazdanpana (t.h) viser TV 2 en av geværstillingene i leiren. Foto: Bent Skjærstad

– IS er ikke ferdig. Terroristene har bare forandret måten de kriger på. De har krigere, muligheter og kapasitet. Og de er aktive.

Få kjenner dette bedre på kroppen enn Hussein og hans soldater, som har treningsleir her. Stadig oftere blir leiren og soldatene angrepet. Han peker mot noen trær i nærheten:

– I det skogholtet dukker av og til IS opp. De kommer for å angripe oss.

IS har vokst i flere år. Og de har økt aktiviteten betraktelig etter at Taliban tok makten i Afghanistan og de internasjonale styrkene trakk seg ut, ifølge Hussein.

– Den hendelsen har gitt IS og andre terrorgrupper ny energi. De har fått håpet tilbake.

TV 2 har reist rundt i Nord-Irak og snakket med en rekke kilder om IS og deres aktiviteter.

Her er fem tegn på at IS vokser og blir farligere i Irak:

1: Nye terrorangrep

IS har i løpet av den siste tiden gjennomført en rekke dødelige terrorangrep. I juli ble 36 personer drept da en selvmordsbomber angrep et marked i hovedstaden Bagdad.

I juli angrep en selvmordsbomber et marked i Bagdad. Foto: AHMAD AL-RUBAYE

For en måned siden, i september, ble 13 politimenn drept da IS gikk til aksjon utenfor byen Kirkuk. IS har tatt på seg skylden.

Hussein forteller at taktikken terrororganisasjonen bruker nå er annerledes enn tidligere. Og samtidig mer utfordrende å forsvare seg mot.

– Før var IS rett overfor oss ved fronten. Nå ser vi ikke IS. De dukker opp plutselig, derfra eller derfra. Og terroristene omorganiserer seg veldig fort.

2: Kidnappingene

Jevnlig angripes landsbyer i Irak av terrorgruppen. Innbyggere kidnappes og familier presses for penger.

For kort tid siden ble flere brødre skutt og skadet da terrorgruppen gikk til angrep på en landsbyen Shahal, nord i Irak.

En av brødrene ble tatt til fange av terroristene, og ble først satt fri etter at familien betalte løsepengene IS krevde. Pengene brukes til å finansiere terrorgruppens aktivitiet.

– I dag er IS sterkere enn i går, i morgen er de sterkere enn i dag, sier Hussain til TV 2.

3. Sprengstoffet på grensen

For kort tid siden ble et halvt tonn sprengstoff beslaglagt da det ble forsøkt smuglet over grensen mellom Syria og Irak.

Både irakisk etterretning og sikkerhetspoliti var involvert i beslaget, som ble gjort etter omfattende overvåkning av en IS-celle.

Myndighetene frykter at sprengstoffet skulle brukes i nye og omfattende terrorangrep i Irak.

4. Avverget masseskyting

Flere IS-terrorister sitter fengslet i de kurdiske områdene. De har i avhør innrømmet at de planla et massivt terrorangrep i byen Erbil. Det var blant annet planlagt en masseskyting for å drepe utlendinger i Irak.

Da politet gikk til aksjon og pågrep IS-medlemmene, fant de sprengladninger og våpen utstyrt med lyddempere.

De fem som ble pågrepet skal alle ha blitt smuglet inn til Irak fra Syria. Og terroraksjonen skal ha blitt planlagt i flyktningeleiren Al-Hol i Syria.

5. Utpressing i lokalmiljøene

IS truer og terroriserer lokalbefolkningens i flere områder i nord med klassisk «mafiavirksomhet». De krever inn penger for å gi næringsliv og lokalbefolkning beskyttelse. Hvis ikke folk betaler, kan de bli torturert eller drept.

– De har drept folk, satt opp kontrollposter, de har kidnappet folk, og krevd løsepenger. På nytt har de begynt å bevege seg igjen, forteller Yassin Hamadamin, som TV 2 møter i områdene IS herjet da de for noen år siden kontrollerte nesten en tredjedel av Irak.

Mobiliserer igjen

Den økte IS-aktiviteten har sørget for at militslederen Hussein Yazdanpana og hans soldater har økt beredskapen. Terrorgruppens økte aktivitet er en trussel som må tas på alvor, sier den gamle frontkjemperen til TV 2

Hussein Yazdanpana har rundt 1000 menn og kvinner i militsgruppen han leder Foto: Bent Skjærstad

Andre kilder: Rudaw, Reuters, ETX.