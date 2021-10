Sophie Elise og Strawberry Publishing må betale 500.000 i gebyr

Forbrukertilsynet har fattet vedtak om at influenserens selskap Sophie Elise AS og forlaget må betale henholdsvis 200.000 og 300.000 kroner i overtredelsesgebyr.

– Forbrukertilsynet har fattet vedtak om overtredelsesgebyr på 200.000 kroner mot Sophie Elise AS og 300.000 kroner mot Strawberry Publishing AS for brudd på forbudet mot skjult reklame og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke, skriver tilsynet i et presseskriv onsdag.

Sakens kjerne er bokklubben «Litt Sophie», som eies av begge selskapene og den tilhørende Instagram-kontoen med samme navn.

Det var VG som først omtalte saken.

Fikk varsel om gebyr

Det var i desember at det ble kjent at Forbrukertilsynet varslet overtredelsesgebyr mot Strawberry Publishing AS og Sophie Elise AS på henholdsvis 300.000 og 200.000 kroner.

De mente partene hadde vært «grovt uaktsom» på to punkter: For skjult reklame og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere.

Det første innlegget på Instagram-kontoen skal ifølge Forbrukertilsynet ha lenket til nettsiden littsophie.no med beskjed om at «noe spennende ventet» for de som la igjen e-postadressen sin.

– De 4000 personene som gjorde dette mottok like før lansering et nyhetsbrev som markedsførte bokklubben, men ingen av forbrukerne hadde fått opplyst at e-posten ville bli brukt til dette formålet, skriver tilsynet.

– I stedet for å tydeliggjøre Instagram-kontoens kommersielle formål da den ble opprettet i mars 2020, har forbrukerne blitt forledet til å tro at dette var noe personlig for Sophie Elise. Det var først ved lansering noen måneder senere at kontoen ble omgjort til bokklubbens offisielle konto og forbrukerne kunne forstå at dette dreide seg om markedsføring, står det videre i skrivet.

Erkjente overtredelse på ett punkt

I sitt svar til varselet sa partene tidligere i år gjennom advokat Jon Wessel-Aas, som svarte på vegne av både Strawberry og Isachsen, til VG at de erkjente overtredelse på ett av punktene:

– Det handler om utsendelse av e-post ved lansering av bokklubben, til følgere som hadde registrert sine e-postadresser før det var noen kommersiell tjeneste og da det derfor heller ikke var angitt at e-postadressene kunne brukes til markedsføring, sa han til avisa.

Punktet som omhandler skjult reklame var de derimot sterkt uenig i.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Wessel-Aas og Sophie Elise Isachsen om det endelige vedtaket, men foreløpig uten å lykkes.

– Grovt brudd

Forbrukertilsynet mener at bokkontoen på Instagram har vært en del av markedsføringsstrategien hele veien, og at den har blitt brukt som en «interessevekker» for å tiltrekke seg litteraturinteresserte følgere og dermed også potensielle kunder til bokklubben.

– Forbrukerne skal forstå når de blir utsatt for reklame. Det er et grovt brudd på loven når næringsdrivende ikke er ærlige og åpne om at de opptrer på vegne av virksomheten. Forbrukerne skal heller ikke motta reklame for noe de ikke har samtykket til, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

I september ble det kjent at bokklubben skulle legges ned, men Forbrukertilsynet skriver at dette ikke har noe å si for gebyrene.

Sophie Elise AS og Strawberry Publishing AS har tre uker til å klage på vedtaket fra Forbrukertilsynet.