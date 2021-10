Dette sier han om det utrolige selvmålet: – Jeg lurte på hva som hadde skjedd

Sparta hadde oppskriftsmessig tatt ledelsen borte mot Manglerud Star. Kristian Jakobsson var nest sist på 1-0-målet.

Det er det få som kommer til huske. Involveringen minuttet senere derimot, vil huskes i lang tid.

Spartas nummer 11. hadde tilsynelatende full kontroll på pucken. Han skulle bare ta en runde rundt målet, som Sparta-målvakt Tobias Normann voktet. Så, plutselig, lå pucken i eget mål.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da?

– Ikke så mye. Først lurte jeg på hva som hadde skjedd, så kom jeg ut på siden, i boksen, og da måtte jeg nesten bare le, svarer Jakobsson.

Ettersom det ikke krediteres selvmål i hockey, blir målet kreditert den siste Manglerud-spilleren som var innom pucken. Det var Kristoffer Pihlqvist. Han har nok neppe blitt tildelt en enklere scoring.

Tar all skyld

På video av målet, kan vi se at det ser ut til at Jakobsson forsøker å legge pucken rolig inn til egen målvakt, men mislykkes.

25-åringen skylder ikke på manglende kommunikasjon mellom ham og egen keeper. Her mener han at det kun er én skyldig.

– Jeg tar all skyld. Det er jeg som har pucken, og ansvaret, sier han.

Jakobsson har aldri sett et lignende selvmål.

VIKTIG: Kristian Jakobsson er blant Spartas aller viktigste spillere. Det har han vært i flere sesonger. Her jubler han og lagkameratene for scoring i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Slo tilbake

Etter kampen har reaksjonene vært mange. Selv tar han det hele med et smil.

– Jeg har måttet le av det. Sånt skjer. Vi vant kampen. Det finnes ikke så mye annet å gjøre enn å le av det og gå videre, sier han.

Scoringen kom etter åtte spilleminutter. Resten av kampen så ikke Jakobsson ut til å være noe påvirket av flausen.

– Jeg tror ikke det påvirket meg så mye, sier Sparta-spilleren.

Til tross for det utrolige selvmålet, fikk Jakobsson bestemannspremien etter kampen. 25-åringen scoret et mål og hadde to målgivende.

Jakobsson har startet sesongen godt. Han er nummer fem i poengligaen.