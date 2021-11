Ble psykisk syk av gjeld: – Det har ødelagt fremtiden min

Mange som hadde det vanskelig økonomisk før korona, har fått det verre. Jan Ove Brenden vet godt hvordan dårlig økonomi kan påvirke den psykiske helsen. For ham ble gjelden en så stor påkjenning at han ble ufør tidlig i 50-årene.

– Det verste har vært det psykiske, sier Jan Ove Brenden.

Han bruker antidepressiva for å fungere på dagtid. På kvelden tar han beroligende for å få sove.

Angsten knyttet til egen økonomisk situasjon har preget 56-åringens liv i mange år.

– Jeg går fortsatt i en lang bue rundt minibanken på kjøpesenteret Oslo City, som er der jeg oftest tok ut penger med kredittkort. Når jeg ser reklameplakater for å refinansiere forbruksgjeld, kjenner jeg at det stikker i kroppen.

I DET SMÅ: For Jan Ove startet gjelden i det små. Han havnet i økonomisk uføre gjennom forbruk over tid. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

En risikofaktor

I en serie saker belyser TV 2 hvordan mange av menneskene som hadde det vanskelig økonomisk før korona, har fått det verre.

Mens folk flest betalte ned mye gjeld under pandemien, er det også mange familier rundt om i landet som er på bristepunktet økonomisk. Flere av disse tåler knapt én regning til.

Å ha dårlig råd og mye usikret gjeld er en enorm påkjenning for menneskene det gjelder.

– Alt som fyller livet vårt med mening er jo avhengig av at vi har penger. Derfor kan det å ikke klare seg økonomisk true hele vår eksistens, sier Arne Holte, som er professor i helsepsykologi ved UiO.

RISIKO: Jo høyere den usikrede gjelden er, jo flere man skylder penger, desto større er risikoen for at man får psykiske helseproblemer, sier Arne Holte. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vi trenger ikke å være rike for å ha det bra, sier han, men vi må ha nok penger til at vi klarer oss. Når gjelden tar overhånd, reduseres handlefriheten vår og hverdagen oppleves ikke lenger forutsigbar. Det kan gå på helsa løs.

– Å være i en situasjon med uhåndterlig gjeld øker risikoen for å utvikle psykiske helseplager og psykiske lidelser, spesielt angst og depresjon. I noen tilfeller utgjør det også en betydelig risikofaktor for selvmord, sier Holte.

For Jan Ove Brenden oppstod de økonomiske problemene lenge før korona, men han vet godt hvordan økonomi kan føre til psykisk uhelse.

Han beskriver gjelden som en verkebyll som til slutt ødela livet hans.

NYE LÅN: På det meste har Jan Ove Brenden hatt i underkant av 500.000 kroner i forbruksgjeld. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På kanten av stupet

For Brenden startet gjelden i det små, slik den ofte gjør. Han har aldri hatt noen dyr hobby, men havnet i økonomisk uføre gjennom forbruk over tid.

– Det akselererte bare. Jeg fikk det ene kredittkortet etter det andre, og brukte det til husleie og annet hverdagslig forbruk, forteller Brenden.

Da gjelden bygde seg opp, tok han opp nye lån for å holde kreditorene unna. På den måten slapp han de store inkassokravene, men gjelden vokste seg bare større.

På det verste hadde 56-åringen mareritt nesten hver natt.

– Jeg kunne sitte inne på do på jobben og svette, skjelve og gråte. Jeg så at det gikk rett vest og stod på kanten av stupet, sier han.

Han holdt problemene skjult for verden, og fortsatte å betale gjeld med ny gjeld.

– Jeg prøvde å skyve problemene unna når regningene var betalt. Slik holdt jeg på lenge.

For fem år siden var ikke situasjonen til å holde ut lenger. For tre år siden ble Brenden erklært ufør.

HJEM: Alt av møbler og interiør hjemme i leiligheten på Oppsal har Jan Ove Brenden hentet på Finn. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Verre å være fattig i Norge

Ifølge en fersk studie fra SIFO har 184.000 norske hjem økonomiske problemer nå.

Det er vanskelig å tallfeste hvor mange av disse menneskene som også sliter psykisk. At det er en sammenheng mellom dårlig økonomi og psykisk uhelse, er det imidlertid ingen tvil om.

– Økonomi er veldig grunnleggende for livene våre. Når det er i ubalanse, så går veldig mye annet galt. Man går rett og slett i kjelleren og blir syk, sier Christian Poppe, som er forbruksforsker ved Oslomet og en av forfatterne bak studien.

Professor Arne Holte ser på fattigdom som en relasjon mellom mennesker.

– Uavhengig av hvor i verden du er fattig, er det noe som er felles, og det er følelsen av skam, ydmykelse og nedverdigelse. Slik kjennes det enten man er fattig i India, Malawi eller i det rike Norge, sier han.

Selv om følelsene er universale, viser Holte til at gjeldsproblemer kan være ekstra vanskelig å leve med i Norge.

– I et land der de fleste ser ut til å klare seg fint økonomisk, de sosiale forskjellene bare øker, og de vi sammenligner oss med blir stadig fjernere fra oss selv, blir dette enda verre. Fordi uholdbar gjeld er forbundet med skam, kommer lett grubleriene: «Hvorfor er det bare jeg som ikke klarer meg?».

Etter hvert dominerer gjeldssituasjonen hele livet.

KAN MISTE HJEMMET: Jan Ove Brenden står på balkongen i sin kommunale leilighet på Oppsal i Oslo. Om han får fortsette å bo der etter januar, er uvisst. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

En dyrekjøpt erfaring

Brenden bor nå i en kommunal toromsleilighet på Oppsal i Oslo.

– Jeg lever nøkternt på en inntekt langt under namsmannens satser, og går daglig på tilbudsjakt i matbutikkene.

For fire år siden tok 56-åringen et kraftig oppgjør med den betydelige forbruksgjelden han hadde opparbeidet seg. Han er nå inne i sitt siste år med gjeldsordning.

– Jeg merker at jeg ofte forsvarer det overfor meg selv hvis jeg kjøper en ting eller reiser et sted. Det er nok knyttet til en slags angst for å vise at jeg har kontroll.

HJELP: Med støtte fra gjeldsprogrammet hos Nav, går ikke lenger regningene til inkasso. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Innerst i et skap på soverommet fisker han ut enslig perm med noen få regninger.

Han forteller at det har vært en del av terapien å rydde unna og kaste alt av spor etter den gamle gjelden.

– Nå går det stort sett greit. Jeg har aldri hatt så god kontroll på økonomien som jeg har nå, sier han.

På sin faste plass inne i permen, sitter kalkulatoren. Han henter ut en regning som ikke har forfalt.

Selv om Brenden har lagt en plan for økonomien som han følger, forteller han at det er svært utfordrende å rydde opp i psyken.

OVERSIKT: Som en del av gjeldsterapien, må han ha god oversikt over økonomien. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Evige spor

Leiligheten er enkelt, men hyggelig innredet. Alt av interiør er hentet på Finn.

Datteren på 16 år bor med ham 50 prosent, og Brenden beskriver henne som et stort lyspunkt i livet. Én dag i uka jobber han som frivillig på Lovisenberg.

– Det gir meg veldig mye å kunne bidra med noe. Min psykiske helse og tanker om økonomi tar mye av energien min den dag i dag.

På dagtid bruker 56-åringen mye tid på hvile, særlig når natten har vært fylt av mareritt.

– Det er tankene som er verst. Jeg er fortsatt livredd for alt som har med økonomi å gjøre, sier han.

Trolig har årene i gjeldskrise satt så dype spor at han for alltid vil preges.

– Det var en dyrekjøpt erfaring jeg gjerne skulle vært foruten. Det har gjort stor psykisk skade, som jeg sannsynligvis må leve med resten av livet, sier Brenden.

FAMILIE: Jan Ove Brenden har et godt forhold til datteren på 16 år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ingen håndterer hele situasjoen

Dårlig økonomi øker først og fremst risikoen for psykiske helseplager og lidelser for den som rammes. Professor Arne Holte viser imidlertid til at også barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi eller med stor usikret gjeld, har økt risiko for psykiske helseutfordringer.

– Forskning viser at selv om familien på et tidspunkt kommer ut av situasjonen, preges ofte barna videre gjennom livet, sier Holte.

Holte mener at finansfolk og økonomirådgivere vet for lite om psykisk helse og at ansatte innen psykisk helse vet for lite om økonomi. Han tar til orde for et mye tettere samarbeid.

– Psykologer og andre som arbeider med psykisk helse spør sjelden om gjeld. Siden det er så skamfullt, forteller folk heller ikke om det. Forskning viser imidlertid at å sitte med uholdbar gjeld hindrer at mennesker med psykiske helseproblemer blir friske, sier han.

I tillegg mener han at psykisk helsevern og Nav har altfor dårlig samarbeid.

– Disse menneskene har store problemer, men det er ingen som håndterer hele situasjonen, sier han.

HJEM: Jan Ove håper at han får bo i leiligheten i hvert fall ett år til. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ble ufør tidlig i 50-årene

Da Brenden omsider bestemte seg for å konfrontere gjeldsproblemene for fem år siden, tok han kontakt med distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Nav.

– Det er vanskelig å beskrive den følelsen. Jeg var enormt lettet og redd på samme tid.

Han sier at han har gjeldsrådgiveren i NAV å takke for at han er på vei ut av uføret i dag.

– Jeg kan ikke få rost dem nok – NAV reddet meg. De betaler ikke ned gjelden din, du må selvfølgelig gjøre drittjobben selv, men de hjelper deg på veien. Uten den hjelpen vet jeg ikke hvordan det hadde gått, sier Brenden.

Han kommer aldri til å røre et kredittkort eller ta opp forbruksgjeld igjen i sitt liv, og fraråder på det sterkeste andre å gjøre det.

– Det er så ødeleggende for hele livet og fremtiden. Jeg tenker fremdeles ofte på hvor mye dette med forbruksgjeld har ødelagt for meg, både psykisk og for fremtidsutsiktene. Jeg hadde ikke planlagt å bli ufør tidlig i 50-årene.

LIDENSKAP: Jan Ove Brenden trives på kjøkkenet. Hans store lidenskap er mat. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Usikker fremtid

Brenden er opptatt av å formidle at det som regel er helt vanlige folk som sliter med å få endene til å møtes.

Innimellom holder han foredrag for andre i lignende gjeldssituasjoner.

– Gjeld er utrolig skamfullt, og da kan det være fint å vise andre i samme situasjon at de ikke er alene.

Selv om gjelden er under kontroll, har den fortsatt konsekvenser for Brenden. Han vet ikke om han får beholde leiligheten på Oppsal etter at kontrakten går ut i slutten av januar. Svaret får han først i slutten av desember.

– Det betyr at jeg kun har en måned på meg til å finne en ny bolig hvis jeg får avslag. Den usikkerheten er ikke akkurat medisin for min psykiske helse, for å si det slik.

Med en historie hvor han ikke har betalt for seg, er det vanskelig å leie en vanlig leilighet.

Brenden forbereder seg på det verste. Han har ordnet både lagerplass og et rom han kan låne midlertidig dersom han ikke får forlenget.

HØST: Jan Ove tar på seg lua før han skal ut på tur i det våte høstværet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Har du fått det tøffere økonomisk under pandemien, eller slitt med gjeld over tid? Ta gjerne kontakt med TV 2s journalister på fanny.bu@tv2.no og kasper.frojd@tv2.no.