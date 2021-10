Knut Ole (53) leverte bilen på verksted – dager senere så den slik ut

I desember 2020 investerer Knut Ole Dalseth og familien fra Trolla i Trondheim i en splitter ny elbil av merket MG ZS EV.

Dalseth velger en lyseblå farge på bilen, og er svært fornøyd med kjøpet.

– Det var første gang jeg kjøpte en helt ny bil. Jeg tenkte det kunne vært ålreit med et kjøretøy med ordentlig garanti og som det ikke vil være noe styr med de nærmeste fire-fem årene, sier han til TV 2.

Lite vet 53-åringen at det kun skal gå ni måneder før han må ta sykkelen til jobb.

– Veldig merkelig

Onsdag kveld 29. september leverer Dalseth bilen på verksted. Det har oppstått dugg-problemer, og 53-åringen ønsker å få fikset den lille irritasjonen.

Saken ble først omtalt i Nettavisen.

– Den skulle inn for en liten sjekk. Jeg parkerte bilen på verkstedets parkeringsplass kvelden i forveien. Nøklene la jeg i en nøkkelboks, forklarer han.

Dagen etter får Dalseth en melding fra verkstedet. De ber ham om å levere bilen som avtalt.

– Jeg tenkte at det var veldig merkelig, for jeg parkerte jo bilen der kvelden før. Jeg ringte dem og sa at den sto utenfor på parkeringsplassen.

Fulgte bilen med autoPASS

Personen Dalseth snakker med spør om hvor han parkerte. 53-åringen forklarer at han satt den ved siden av en hvit bil på verkstedets parkeringsplass. Og at nøklene ligger i nøkkelboksen.

– Da sa han: «Da eskalerer denne saken litt. Du skjønner, vi har hatt innbrudd her i natt», forklarer Dalseth.

Tyvene har brutt seg inn i verkstedshallen og deretter knust låsen på nøkkeloppbevaringen. Der lå det tre bilnøkler, men tyvene nøyet seg med kun ett par – nøkkelen til Dalseths MG.

Knut Ole Dalseth anmeldte tyveriet til politiet. Nå er saken henlagt. Foto: Privat

– Jeg forsto at jeg ikke fikk gjort noe med det. Jeg dro bort til verkstedet og fikk beskjed om at jeg måtte anmelde til politiet. Og det gjorde jeg med en gang.

Vel hjemme prøver Dalseth å følge bilens kjørerute ved å sjekke autoPASS. Der ser han at den lyseblå MG-en er på vei østover fra Trondheim mot Værnes.

Så blir det stille.

Totalvraket i ulykke

Lørdag morgen ringer Dalseths mobiltelefon. Politiet er i den andre enden. De informerer om en bilulykke i Osloveien i Trondheim, og at kjøretøyet står registrert på ham.

– Jeg spør om bilens tilstand, men får beskjed om at jeg må komme og se selv. Kort tid etter telefonsamtalen får jeg se bilen min på forsiden i Adresseavisen. Den lå på taket.

Dalseth drar til Viking for å identifisere kjøretøyet. Bilen var nesten tom da han selv leverte den på verkstedet. Kun et par gåstaver lå i bagasjerommet.

Bilen havna på taket under en utforkjøring i en sving langs Osloveien. Foto: Privat

– Nå var det store mengder søppel, tyvgods fra verkstedet og en del motorsykkelutstyr. Men, bilen hadde jo rundvelta, så da ser vel kanskje alt ut som søppel uansett.

Dalseth forklarer at Adresseavisen skrev at det var to personer i bilen, og at begge kom seg ut av vraket for egen maskin. Den ene personen skal ha blitt fraktet til St. Olavs Hospital.

Gjenopptar saken

Likevel får 53-åringen beskjed fra politiet om at anmeldelsen hans er henlagt. Politiet informerer Dalseth om at personene kun er tatt for å ha kjørt bilen, men at det ikke finnes bevis for at det var nettopp disse to som stjal kjøretøyet.

– Jeg skjønner at man må ha klare bevis. Jeg vil ikke at noen skal dømmes uskyldig. Politiet sa at personene skulle bli fulgt opp med veitrafikkloven og tyvgodset de faktisk hadde med seg i bilen.

Etter at TV 2 kontaktet politiet i Trøndelag onsdag, fikk Dalseth samme kveld beskjed om at saken blir gjenopptatt.

Politiadvokat Sunniva Tronvoll sier til TV 2 torsdag morgen at de nå har undersøkt saken nærmere, og at det dessverre har skjedd en feil som gjorde at Dalseths anmeldelse først ble henlagt.

– Dette skyldes at det ble opprettet to saker på samme forhold idet tyveriet av bilen ble anmeldt både av bilverkstedet og fornærmede. Mistenkte ble kun lagt inn i saken som er anmeldt av bilverkstedet, da det dessverre ikke ble fanget opp at det var to forskjellige saksnummer, forklarer Tronvoll.

– Det er beklagelig at det ble sånn, og at ikke de to sakene ble koblet med en gang, men det er ryddet opp i nå. Saken som ble henlagt ble gjenåpnet da vi ble oppmerksomme på dette og mistenkte er registrert inn i saken. Politiet etterforsker videre og følger opp, sier politiadvokaten.

Bilen var full av søppel og tyvgods. Foto: Privat

Roser verkstedet

I skrivende stund venter Dalseth på svar fra forsikringsselskapet. Deretter blir det en ny biljakt.

– Jeg har levert inn alt av dokumenter og bilder. Men det tar jo litt tid. Jeg har fått tilbud om å få en leiebil, men akkurat nå bruker jeg heller sykkelen til og fra jobb, når jeg ikke har hjemmekontor.

Han ønsker å rose verkstedet og sier til TV 2 at de har vært svært behjelpelige gjennom hele prosessen.

– De tok seg tid til meg, så ikke et vondt ord om dem. Nå skal jeg bruke litt tid fremover for å finne en ny bil. Det kan fort hende det blir den samme modellen.

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder ved bilverkstedet Adserø. Han forteller at innbruddet ikke var direkte skremmende, men veldig frustrerende.

– De stjal PC-er og festere man bruker på bilmerker. PC-en lå ikke i bilen, ifølge politiet, sier daglig leder – som ønsker å være anonym – til TV 2.

Han forteller videre at verkstedet har anmeldt innbruddet, men at de ikke har hørt noe ytterligere.