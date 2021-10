Svensk politi: Etterlyst bombemann funnet død i vannet

Svenske påtalemyndighet bekrefter at det var etterlyste Mark Lorentzon som ble funnet død i Göteborg, onsdag.

Klokken 09.30 onsdag morgen rykket nødetatene i Göteborg ut til Stenpiren etter meldinger om en drukningsulykke.

Kort tid senere ble en person bekreftet død.

Aftonbladet meldte tidlig at den døde mannen var den etterlyste mannen Mark Lorentzon. Politiet mener at han står bak eksplosjonen i en boligblokk i Göteborg.

– Hadde håpet han var i live

Onsdag ettermiddag bekrefter også påtalemyndighetene i Sverige at det var Lorentzon som ble funnet død.

– Vi hadde håpet at han ble funnet i live. Vi forstår at det faktum at søket har dratt ut i tid har skapt uro blant allmenheten, sier politisjef Anders Börjesson i en pressemelding.

Svensk politi opplyser at de vil fortsette med omfattende undersøkelser i saken.

– Nå fortsetter arbeidet for å få et klarere bilde av hendelsesforløpet og årsaken til eksplosjonen, sier Börjesson.

20 personer skadd

Omkring 20 personer ble skadet i den voldsomme eksplosjonen tirsdag i forrige uke. Fire av dem hadde fredag status som alvorlig skadd. Totalt 140 familier har måttet flytte hjemmefra.

Siden mannen ble siktet har politiet jobbet på spreng for å finne ham.

MISTENKT: Opplysninger til Aftonbladet sier at det er Mark Lortentzon som er funnet død. Foto: Politiet

Mandag ble Lorentzon begjært varetektsfengslet av påtalemyndigheten. Det gjorde de for å kunne etterlyse ham internasjonalt. I helgen gjorde politiet undersøkelser i en hybel i Oslo som han leide for en del år siden.