OSLO (ÅSTED NORGE): Fornærmede ble lagt i kunstig koma i to uker, og er i dag både lam og kognitivt redusert. Mandag etterlyste politiet gjerningspersonen i Åsted Norge. Nå har mannen meldt seg.

Det opplyser politiet til Åsted Norge.

Mannen ble av bekjente gjort kjent med at han var etterlyst i Åsted Norge. Han har nå meldt seg for politiet, og ifølge politiet knytter han seg til hendelsen.

Lå livløs uten hjelp

Hendelsen skjedde utenfor Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo natt til torsdag 12. august.

Like etter midnatt var en gruppe unge menn samlet utenfor inngangspartiet mellom hotellet og veien mot Grønland.

Så, tilsynelatende uten fysisk foranledning, ble en 30 år gammel mann slått en gang i ansiktet, før han falt kontant i bakken.

Både gjerningspersonen og flere av tilskuerne løp bort fra stedet.

Et par av tilskuerne gikk tilbake for å dulte i offeret, som da lå livløs på bakken. Det tok tre minutter og 17 sekunder før noen forbipasserende fikk lagt fornærmede i stabilt sideleie, og kontaktet ambulanse.

HJELP FRA FORBIPASSERDENE: Fornærmede blir liggende bevisstløs etter at han går i bakken. Det tar tre minutter fra slaget faller, til han blir lagt i stabilt sideleie av en tilfeldig forbipasserende. Foto: Politiet

Lam og kognitivt redusert

Etter slaget lå fornærmede ca. to uker i kunstig koma, og det var usikkert om han i det hele tatt ville våkne. Han er nå, halvannen måned etter hendelsen, delvis lam og betydelig kognitivt redusert.

Ifølge politiet er det fortsatt usikkert om fornærmede vil bli helt frisk igjen, og om han vil få livsvarige mén.

Kan gi varige hjerneskader

– Det er vonde bilder. Han blir liggende helt urørlig, sier rettsmedisiner og overlege ved Oslo universitetssykehus, Arne Stray-Pedersen.

Han har fått se en overvåkningsvideo som viser volden.

REAGERER: Overlege og rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen har sett vold med dødelig utfall tidligere. Han reagerer på bildene fra hendelsen. Foto: Espen Storsve / Åsted Norge

– Det er tre skademekanismer jeg ser for meg her. Selve slaget kan ha gitt støtskade i ansiktet og hjernen. Det samme har skjedd når hodet treffer bakken. Og så har han fått oksygenmangelskade av å ligge bevisstløs med ufrie luftveier. Alle de tre forholdene kan gi hjerneskade, som kan gi koma. Og kanskje også varige hjerneskader, forklarer han.

Overlege Stray-Pedersen har i sin karriere sett mange eksempler på hva vold kan føre til.

– Det er ikke en uvanlig problemstilling for oss at det er noen som har fått et slag eller en dytt, har deiset bakover, og blitt liggende med dødelige skader, forteller han.

Må finne bakgrunnen

Politioverbetjent Rune Utne Reitan sa i studio i Åsted Norge at politiet ser alvorlig på denne typen vold.

– I denne saken har det også en veldig sterk skadefølge, hvor fornærmede i praksis kan få ødelagt livet sitt, sa Utne Reitan.

Advokat og ekspert i panelet i Åsted Norge, John Christian Elden, påpekte i studio at overvåkningsvideoen ikke nødvendigvis forteller hele historien.

– Det vi ser på denne videoen er jo bare et slag som faller direkte. Vi kjenner ikke bakgrunnen, hva som eventuelt var den forutgående kommentaren eller fysiske aktiviteten. Det vet vi ikke basert på denne videoen, og det må etterforskningen avklare. Det kan ha stor betydning i denne straffesaken. Det er stor forskjell på det som er uprovosert vold og det som er gjengjeldende vold, sa Elden.

Jaktet på etterlyst mann

Etter hendelsen fikk politiet identifisert flere av vitnene i saken, men ingen kunne si noe om hvem gjerningspersonen var.

Mandag denne uken gikk derfor politiet ut i Åsted Norge for å be publikum om tips.

Morgenen etter meldte den etterlyste seg selv til politiet, og saken er nå under etterforskning.

Åsted Norge har foreløpig ikke kommet i kontakt med vedkommendes forsvarer.