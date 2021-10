Har planlagt Omar-møte: – Blir fint å se ham igjen

Mohamed Elyounoussi sier at landslaget har planlagt å møte Omar Elabdellaoui i Istanbul.

– Vi har tenkt å møte ham. Jeg ser veldig frem til det. Vi er veldig tette, og jeg har ikke sett ham på en stund. Så det blir fint å se ham igjen.

Det sier Mohamed Elyounoussi under onsdagens pressekonferanse på spørsmål fra Dagbladet om landslaget har planer om å møte Omar Elabdellaoui.

29-åringen ble rammet av en fyrverkeri-ulykke nyttårsaften og var lenge innlagt på sykehus. I mars var han tilbake på treningsfeltet til Galatasaray med ball for første gang etter ulykken.

– Når det er sagt, er det fortsatt en lang vei å gå for meg. Jeg vil gjøre alt i min makt for å komme tilbake sterkere og bedre. Deres bønner og meldinger betyr mer for meg enn jeg noen gang kan forklare, skrev Elabdellaoui på Instragram.

Allerede uken etter ulykken var Ståle Solbakken i kontakt med høyrebacken, som ikke har stilt til intervju etter hendelsen som skjedde.

– Det var en fin samtale. Jeg merket det var litt emosjonelt, men han har en fin fremgang. Det jeg kan si er at det går fremover og at det er mulig at vi ser en Omar på banen i fremtiden. Så må tiden vise når det blir, sier Solbakken til TV 2.



Føler ikke ekstra press grunnet skadeforfallene

Én etter én spiller har måtte melde forfall til Norges kommende landskamper.

– Så uheldig Ståle har vært før denne kampen, tror jeg aldri at jeg har vært, sier tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen.

– Vi bruker ikke tid på de som ikke er her, sier Mohamed Elyounoussi under onsdagens pressekonferanse.

Selv føler ikke Southampton-spilleren at han har noe mer press på seg grunnet skadeforfallene.

– Nei, ikke noe mer enn vanlig. Jeg ønsker alltid å komme til sjanser og score mål. Jeg føler ikke noe mer ansvar utover det. Det er klart at vi gjerne skulle hatt med Erling, som nesten er en garanti for mål.

– Jeg føler meg mer og mer som en leder i gruppen. Jeg trenger nødvendigvis ikke å være den som skriker høyest, men jeg føler at jeg leder med et godt eksempel på og utenfor banen, sier Southampton-spilleren.

Norges skadeliste: Totalt er det tolv spillere som trolig hadde vært aktuelle for landslaget som er ute med skade. Rune Almenning Jarstein

Alexander Sørloth

Erling Braut Haaland

Jonas Svensson

Fredrik Midtsjø

Per Kristian Bråtveit

Kristoffer Ajer

Sander Berge

Omar Elabdellaoui

Joshua King

André Hansen

Mathias Normann

