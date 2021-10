Minestronesuppe med pesto og focaccia

Server gjerne minestronesuppen med hjemmelaget pesto og en halvgrov focaccia. Oppskriftene finner du nederst i artikkelen.

Minestronesuppe til 5-6 personer

1 løk

Ca. 4 ss olivenolje

Eventuelt 1-2 skiver bacon eller 2-3 ss hakket smakfull spekepølse/skinke, kan sløyfes

2 fedd hvitløk

4 ss tomatpuré

1 boks hermetiske knuste tomater

Ca. 6 dl grønnsakkraft

1 fennikel

2-3 vårløk

2-3 gulrøtter

Ca. 2 ts urtekrydderblanding

1-2 bokser hermetiske store hvite bønner

Salt, grovmalt pepper, balsamicoeddik

2-3 ss pesto rørt inn i suppen, se egen oppskrift

Nyrevet parmesan, sløyfes for melkefri

Slik gjør du:

Finhakk løk og surr i olje til løken er blank, eventuelt sammen med bacon/spekepølse/skinke. Tilsett finhakket hvitløk og tomatpuré og la surre i 2-3 minutter. Rens og skjær grønnsakene i tynne strimler og ha i gryten sammen med hermetiske tomater, kraft og krydder. Kok opp og la trekke i 30-40 minutter. Tilsett godt avrente hvite bønner. La trekke i 10-15 minutter. Smak til med salt, pepper, balsamicoeddik og eventuelt pesto.

Server med et godt dryss med nyrevet lagret hvit ost eller parmesan. Tilbehør pesto og eventuelt brød/focaccia.

Tips: Bønner er kan byttes ut med byggryn eller perlespelt.

Pesto

2 ss pinjekjerner (stekt lett i panne) kan sløyfes ved allergi

1 stor potte basilikum eller persille

Ca. 1 ½ dl olivenolje

Ca. 50 g revet parmesanost eller en hvit smakfull fast ost

Slik gjør du:

Rist/stek pinjekjerne i en stekepanne til de er gylne uten å bli brune. Legg basilikumbladene, pinjekjerner og hvitløk i en hurtigmikser og kjør til en grov blanding. Spe med olje i en tynn stråle. Tilsett revet ost helt til slutt. Smak til med salt.

Tips: Pesto kan oppbevares i kjøleskapet i et tett glass 28-10 dager.

Focaccia

Oppskrift tilpasset en langpanne/form ca. 20x30 cm. Tips: Deigen kan lages med kaldt vann og 1 ts tørrgjær 6-8 timer før det skal stekes, dekk med plast.

5 dl lunkent vann

3 ts tørrgjær (ev 1 ts tørrgjær ved kaldheving)

½ dl + 2 ss olivenolje

1 ts salt

1 ts honning (kan sløyfes)

Ca. 1,1 l hvetemel gjerne blandet med grovt mel/fibramel

Slik gjør du:

Løs gjæren opp i lunkent vann. Tørrgjær tilsettes sammen med hvetemelet. Tilsett olje, salt og honning. Elt inn hvetemel. Deigen skal være litt klissete som en tykk grøt. Tilsett 2 ss med olje helt mot slutten slik at den smører seg rundt deigen. Dekk bollen med plastfilm og sett til heving 40-50 minutter. Fordel deigen over i en smurt eller bakepapirkledd langpanne. Klapp deigen til den dekker formen. La deigen etterheve under plast ca. 40 minutter.

Hell litt olivenolje over det ferdig hevede brødet. Stikk hul i brødet med fingertuppene og dryss over flaksalt og eventuelt rosmarin Stek på nederste rille i varm stekeovn 200 grader i 20-30 minutter. Avkjøl på rist.