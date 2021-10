Fant sølvmynter verdt 14 millioner i Bærum – FBI ba Norge utlevere ektepar

Amerikanske myndigheter har i lang tid fulgt med på et stort bedragerinettverk. Utbytte på titalls millioner kroner kan spores til et kristent mottakerapparat i Norge, mener FBI.

Onsdag morgen ble en utenlandsk kvinne i 30-årene pågrepet et sted på Østlandet.

Federal Bureau of Investigation (FBI) har bedt norsk politi om å utlevere henne til USA.

Kvinnen er en av flere personer i et kristent miljø på Østlandet som de siste årene har blitt siktet for grov hvitvasking av penger fra USA.

Villa, sølvmynter og Mercedes

Saken kom til norsk politi da FBI i mars 2018 ba Oslo politidistrikt om hjelp.

De ønsket blant annet kontoopplysninger knyttet til ulike personer og organisasjoner som var under skjult etterforskning for økonomisk kriminalitet.

Et drøyt år senere var mistanken sterk nok til at amerikanerne ba norsk politi om å slå til mot en bolig eid av en kristen forening.

Der fant politiet sølvmynter verdt minst 14 millioner kroner.

FBI og amerikanske skattemyndigheter (IRS) mener sølvmyntene, i tillegg til en villa og en Mercedes, er kjøpt med utbyttet fra bedrageripengene.

Tre personer ble siktet i Norge: To amerikanske menn og kona til en av dem.

Relativt tidlig ble en av mennene pågrepet mens han var i USA. Det siktede ekteparet ble boende på Østlandet mens amerikansk politi fortsatte etterforskningen.

– Vi har ikke en egen etterforskning, men yter kun bistand til amerikanerne knyttet til utleveringer og enkelte etterforskningsskritt, sier politiadvokat Erlend Stenberg i Økokrim til TV 2.

Nekter straffskyld

Så, i april i år, ble mannen i ekteparet pågrepet og varetektsfengslet.

Økokrim begjærte ham fengslet frem til han kunne utleveres til USA. De fikk medhold i retten, men etter bare noen uker besluttet politiadvokat Stenberg å løslate ham igjen av helsemessige årsaker.

Av de samme årsakene er mannen heller ikke blitt utlevert.

FBI ønsker likevel at kona hans, som er fra et europeisk land, blir utlevert. Ifølge en amerikansk tiltale har hun mottatt godt over en million dollar som stammer fra kriminalitet på sin private DNB-konto.

Det er bakgrunnen for at politiet pågrep henne onsdag morgen.

GAVE: Kvinnen i 30-årene bor i dette huset, som hun fikk i gave fra en kristen organisasjon der hun selv innehar en sentral rolle. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Oslo tingrett har besluttet at kvinnen kan holdes varetektsfengslet frem til hun skal utleveres.

Under fengslingsmøtet ga kvinnen gråtende uttrykk for stor fortvilelse.

Hun nekter straffskyld både for hvitvasking og heleri, hun motsetter seg utlevering, og hun mener det er feil at hun ville kommet til å forlate Norge dersom hun ble løslatt nå.

Retten: Tillit til USA

I utleveringssaker trenger ikke norske domstoler selvstendig å vurdere mistankegrunnlaget dersom en utenlandsk domstol allerede har slått fast at det er skjellig grunn til mistanke.

Kvinnens forsvarer, advokatfullmektig Ida Marie Brøske Kleven, mente i fengslingsmøtet at Oslo tingrett likevel burde foreta en egen vurdering av mistankegrunnlaget, fordi amerikanske juridiske prosesser etter hennes syn skiller seg for mye fra norske.

Retten er uenig med henne og skriver i fengslingskjennelsen at det er «grunn til å ha stor tillit til det amerikanske rettssystemet» og tiltalen som er tatt ut av en storjury i Sør-Dakota.

Dersom kvinnen domfelles for lovbruddene hun er tiltalt for i USA, risikerer hun inntil 20 års fengsel.

Åtte milliarder i kontanter

For amerikanske myndigheter er de tre personene i Norge bare en liten del av et gigantisk sakskompleks.

Saken begynte å rulle da en bil ble stoppet ved en kanadisk grensekontroll i november 2012.

Sjåføren hevdet, ifølge den kanadiske storavisen National Post, at han ikke hadde kontanter eller våpen med seg, men grensekontrolløren ønsket likevel å undersøke bilen.

I 24 store pappesker fant kontrollørene mer enn åtte milliarder afghanske afghani i kontanter – omkring 65 millioner kroner. I tillegg fant de to håndvåpen og noe ammunisjon.

Amerikanske myndigheter mener at pengene kan knyttes til den samme bedrageriligaen som de tre siktede i Norge.

Både i USA og i Norge har flere av de tiltalte og siktede forklart at pengene ikke stammer fra bedragerier, men fra frivillige donasjoner i en kirkelig sammenheng.

Ekteparet i Norge er også anmeldt til Oslo politidistrikt, men på grunn av den pågående rettsprosessen i USA er ikke saken etterforsket av norsk politi.