Flere har disse skadene på tennene: – En stor tannhelseutfordring

Hull i tennene er kjent for de fleste, men det finnes også andre måter en tann kan bli skadet på, som for eksempel ved syreskader.

Syreskader har blitt en stor tannhelseutfordring de siste 20 årene. Både forskning og klinisk praksis rapporterer om urovekkende høy forekomst av syreskader blant barn og unge. God morgen Norges hustannlege, Iselin Husby, forteller at den høye forekomsten av slike skader er alvorlig, ettersom de er irreversible.

ADVARER: Tannlege Iselin Husby advarer mot syreskadene, som veldig mange nordmenn har. Foto: God morgen Norge

– Det betyr at man aldri kan få tilbake emaljen som er etset bort.

– Før var syreskader mest synlig på eldre mennesker etter et langt liv med mye god mat og drikke. Nå er syreskader utbredt hos stadig flere allerede i ungdomsårene. En artikkel fra 2019 viste at forekomsten blant norske 16-18-åringer er mellom 32-64 prosent.

Ifølge tannlegen er årsaken at kostholdet har endret seg. Vi spiser oftere og i større mengder, og særlig valg av drikke har endret seg med årene.

– Konsumering av leskedrikker og juice har økt betraktelig. Denne økningen har vært spesielt stor blant barn og ungdom. I Norge er vi faktisk på verdenstoppen i brusdrikking. Brus, juice, vann med smak, vin, saft og sure sportsdrikker tærer på emaljen og kan gi syreskader.

Også sure godterier, pastiller og drops har også vist seg å ha evnen til å løse opp tannsubstans og gi skader på tennene.

Slik merker du det

Konsvensene av syreskadene kan være store. Når tannemaljen er etset bort, vokser den nemlig aldri ut igjen.

– Syreskadd emalje kan bli sprø og brekke - dette ser man gjerne på fortennene i overkjeven ved at de blir litt taggete i kantene. Emaljen nederst på tannen kan også fremstå som gjennomsiktig. Tennene blir mer sårbare for hull.

SYRESKADER: Ising i tennene og slitt emalje er noen av tegnene på syreskader. Foto: Dental Info/ Ferrule Media

Med en nedslitt emalje, ligger tannbenet ubeskyttet. Dette kan gi ising i tennene. I tillegg kan tennene bli gulere, ettersom emaljen er så tynn.

– Dette opplever mange pasienter som estetisk skjemmende. Fordi at emaljen blir tynnere, kan tennene endre noe av sin opprinnelige form og nærmest fremstå som kortere enn hva de opprinnelige var. Dette kan resultere i tannhelseutfordringer av både estetisk og funksjonell art, sier Husby, som forteller at syreskader som regel kommer gradvis:

– Det er få eller ingen symptomer i starten. Hvis mye av emaljen forsvinner kan man oppleve ising og ubehag. Etter hvert, hvis syreskadene får lov til å utvikle seg, kan det bli både et estetisk og funksjonelt problem.

Slik forebygger du

For å bekjempe syreskadene, er den aller viktigste behandlingen å finne årsaken til problemene for å hindre videre utvikling. Så graderer man gjerne ut ifra hvor alvorlige skadene er.

– I de aller fleste tilfellene er alvorlighetsgraden mild og pasienten merker kanskje ikke selv at han har fått disse skadene. I disse tilfellene vil det være tilstrekkelig at pasienten selv er obs på hvorfor vedkommende har fått disse skadene og at personen for eksempel kutter ned på de tingene som har ført til skadene – som smådrikking og småspising.

Tannlegens tips for å begrense syreskader Unngå småspising mellom måltidene.



Unngå hyppig inntak av brus, lettbrus, sportsdrikker, juice, vin og sure godterier. Det beste er å innta dem i sammenheng med et av de faste måltidene. Drikk opp sure drikker i en omgang. Flasker med skrukork er ugunstig for syreskader. Vi ser at disse fører til mer smådrikking. Husk at dette også gjelder lett-produkter.



Avslutt med basiske matvarer - ost, melk etc. Melk kan beskytte tennene og har en evne til å motstå endringer pH. Dette mener man kommer av melkens innhold av mineraler og protein. Samtidig har melk en nøytral pH, som vil si at den ikke fører til syreskader. Melken inneholder også et protein kalt kasein som visstnok danner et beskyttende lag på tannoverflaten og som gjør det gunstig å avslutte et måltid med.



Skyll med vann etter inntak av sure drikker, frukt, sure oppstøt eller

oppkast.



Bruk sugerør ved inntak av sure drikker. Da kommer drikken i mindre grad i kontakt med tennene.



Reduser inntaket av brus, juice og syreholdige matvarer. Drikk vann mellom måltidene og om natten. Andre alternative drikker på dagtid er melk, te uten sukker og sitron, eller kaffe uten sukker. Disse gir ikke syreskader.



Begrens inntaket av sur drikke i kombinasjon med mat med abrasive egenskaper, som f.eks. brus sammen med salt potetgull.



Vent en time med å pusse tennene etter inntak av sure matvarer/drikke/oppkast. Skyll heller med vann eller med fluorskylling.



Bruk myk tannbørste og ikke puss for hardt.



Bruk en tannkrem med lite slipemiddel.



Gå regelmessig til tannlege og tannpleier.

Dersom vedkommende sliter med ising kan også fluortilskudd i form av munnskyll eller fluortabletter, eller konsentrert fluorlakk hos tannlege være tilstrekkelig, ifølge Husby.

– Dersom skadene er større i form av at man har mistet noen biter av en tann, så kan gjenoppbygging i form av kompositt være fint, eller at man setter på et skallfasett. I de aller alvorligste tilfellene hvor mye av tannen mangler, så kan man måtte sette på en krone eller rotfylle tannen.

– Syreskader har blitt en skikkelig tannhelseutfordring. Ettersom at syreskader er permanente er det derfor viktig at de oppdages tidlig, slik kan man sette inn tiltak for å forhindre alvorlige og kostbare skader på tennene, påpeker tannlegen.