Meldar samehets til politiet: – Har slutta å telle drapstrugslar

No melder Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) samehetsen til politiet.

– Eg blir frustrert, lei meg og forbanna, seier leiar i NRL, Ellinor Marita Jåma, til iTromsø.

Bakgrunnen for den massive hetsen på nett er ei hending i september der hunden Kiira skal ha blitt skoten av ein reineigar etter at den angiveleg skal ha jaga rein i beiteområde i Alta.

Aviser i Troms og Finnmark såg seg nøydde til å stenge kommentarfelta etter at dei skreiv om hendinga.

Altaposten var ei av dei første avisene som omtala hendinga med hunden. Ansvarleg redaktør, Rolf Edmund Lund, fortel at dagen etter publisering måtte han og to andre i avisa jobbe med å moderere kommentarfeltet.

– Etterkvart blei det så ille at vi måtte stenge kommentarfelta, seier Lund.

– Gitt opp å telle drapstruglsar

Også moderator i Facebook-gruppa «Dokumenter samehetsen», Hanne Svinsås Magga, seier at ho aldri opplevd ei så heftig bølge av hets.

– Eg har gitt opp å telle drapstrugslar, seier Svinsås Magga.



Ho fortel at sjølv om denne episoden er meir ekstrem, skjer dette til stadig i samfunnet.

– Eg har i fleire år sett kor skadeleg denne hetsen er, og etterkvart så føler ein seg makteslaus, seier Magga, som til dagleg jobbar som psykiatrisk sjukepleiar i Samisk nasjonalt komptensesenter for psykisk helse og rus (SANKS).

Ikkje opplevd verre

Leiar i NRL, Jåma, seier til iTromsø at dei no anmelder mykje av samehetsen etter denne hendinga.

ILLE: Ellinor Marita Jåma, leiar i NRL, har aldri opplevd verre samehets. Foto: Heiko Junge

– Eg trur aldri i mi tid som leiar at eg har opplevd noko verre, og eg har opplevd mykje. Det er det verste eg har handtert, fordi det er så grotesk, seier Jåma til avisa.

NRL har meldt fleire til politiet og sendt inn alt dei har kome over som dei ser på som trugslar.

Ifølge Jåma skal det også ha kome direkte drapstrugslar etter hendinga med hunden som blei skoten.

Fleire av kommentarane TV 2 har fått tilsendt går på at ein bør skyte reineigaren som skaut hunden.

I ein kommentar på Facebook skriv ein mann: «Kan f.eks. folk med hunder i Hammerfest da skyte reinen når den kommer i hagen, for å beskytte sine dyr? Eller, skyte reineieren er kanskje enklest/tryggest?».

Ein annan skriv: «Ta å skyt reineier, da slipper du bedre ut av det enn å skyte rein».

Under etterforsking

Den massive hetsen starta etter at hunden Kiira blei skoten under jakt 25. september. I Altaposten har eigar til hunden forklart at han fann hunden skoten under ein stein, og GPS-bandet låg knust i nærleiken.

I pressemelding frå siidaen (fellesskap for reineigarar som driv saman i same reindistrikt, journ.anm, dagen etter hendinga, blei det hevda at hunden jaga ein reinflokk, og at eigaren ikkje var å sjå nokon plass.

Saka er under etterforsking av politiet.