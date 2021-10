Klar beskjed til supportere: – Fullstendig latterlig

Presset har økt på Ole Gunnar Solskjær etter 1-2-tapet mot Young Boys i Champions League og 0-1-tapet og 1-1-oppgjøret mot Everton i Premier League.

På sosiale medier krever nå flere United-fans at Ole Gunnar Solskjær sparkes, og at nordmannen erstattes av enten Zinedine Zidane eller Antonio Conte, som begge er ledige på markedet.

Men Manchester United-ledelsen har absolutt ingen intensjoner om å sparke Ole Gunnar Solskjær, skriver flere engelske aviser onsdag, ifølge Sky Sports News.

– Fullstendig latterlig

Det mener den tidligere klubbhelten Peter Schmeichel er en klok avgjørelse. Han beskriver ropene om Solskjærs avgang som «fullstendig latterlige».

– Jeg mener det er latterlig, absolutt helt latterlig, svarer Schmeichel til ITV på spørsmål om hva han tenker om at flere fans nå krever Solskjær sparket.

– Ønsker de seg en ny Louis van Gaal eller Mourinho? Hva er det de ønsker seg, spør han fansen som ønsker å bli kvitt nordmannen i sjefstolen på Old Trafford.

Schmeichel vant trippelen med Solskjær som lagkamerat i 1999, og mener den tidligere Molde-treneren bør få bli værende som manager i Manchester United i mange år fremover.

– Det har vært forsøkt tidligere, å hente inn managere med såkalte store navn. De har ikke vist den samme evnen til detaljene i ungdomsavdelingen og utvikling og klubbens DNA som Ole har, sier dansken, og fortsetter:

– I perioden før Solskjær så kom en rekke spillere inn, og en rekke trenere forsvant, så alt måtte bygges på nytt. Jeg håper alle forstår at det tar tid, mener keeperlegenden.

– Villig til å ta debatten

Han er sikker på at Solskjær til slutt vil lede Manchester United til troféer.

– Nå må vi bare gi Ole tid. La oss kutte ut alle disse store overskriftene som sier «Ole out». Dersom noen kan komme opp med en manager som kan gjøre det bedre enn Solskjær, så er jeg mer enn vilig til å ta den debatten, fastslår han.

– Må vinne troféer

Tidligere Manchester United-kaptein Gary Neville er enig i at klubben ikke bør sparke Solskjær. Men han er klar på at nordmannen må levere trofeer fremover.

FORSVARER SOLSKJÆR: Gary Neville, som nå jobber for Sky Sports News. Foto: Nigel French

– Det er ingen tvil om at klubben mistet sin identitet etter at Sir Alex Ferguson forlot klubben. Ole har gjenopprettet verdiene i klubben. Det er en gruppe spillere som jeg tror virkelig ønsker å spille for klubben. Signeringene har vært Manchester United-signeringer som vi kjenner det, skriver Neville i sin spalte hos Sky Sports News.

– Men jeg mener signeringene av Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho og Raphael Värane, alle spillere i verdensklasse, gjør at presset øker, poengterer Solskjærs tidligere lagkamerat.

Neville er derfor ikke et sekund i tvil om hva som nå forventes av Solskjær.

– Ole vet at signeringene øker presset. Han sa det nylig selv på en pressekonferanse. Nå må han vinne. Når du har vært i denne klubben i tre eller fire år, og har spillere som dette, så er du nødt til å vinne troféer, fastslår Gary Neville.

Etter landslagspausen venter en tøff rekke med kamper for Manchester United. Først venter Leicester i Premier League, så skjebnekamp mot Atalanta i Champions League, før knalltøffe oppgjør mot Liverpool, Tottenham og Manchester City i Premier League står på terminlisten.