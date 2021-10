Tengs-saken: Siktede har gitt politiet passord som ikke virker

STAVANGER (TV 2): Lagmannsretten mener det er sannsynlig at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, ville ødelagt databevis dersom han ble løslatt i dag.

Det kommer frem i kjennelsen fra Gulating lagmannsrett, der den siktede 50-åringen er varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Retten skriver blant annet at politiet fremdeles jobber med vitneavhør, og at det er viktig at den siktede mannen ikke får mulighet til å påvirke vitner.

«Vitneavhør som finner sted så lang tid etter, vil ha en rekke mulige feilkilder, men også være sårbare for påvirkning utenfra», skriver retten, som mener at den siktede mannen i noen tilfeller «har vist en atferd som gjør det trolig at han vil kontakte vitner om han muligheten».

Fikk DNA-treff

Det var 1. september at mannen ble pågrepet, mens han var på bobilferie på Lista i Agder.

Siktelsen bygger i hovedsak på analyseresultater fra DNA-eksperter ved det rettsmedisinske instituttet GMI i Innsbruck i Østerrike.

De har kunnet påvise deler av et mannlig DNA blandet med DNA fra drapsofferet i et blodspor funnet på hennes strømpebukse.

Påtalemyndigheten mener det mannlige DNA-et peker i retning av siktede, eller av andre menn i hans farslinje.

Skal avhøres igjen

Siktede nekter straffskyld, og har bedt om å bli løslatt i forbindelse med begge fengslingsbegjæringene.

Via sine to forsvarere har han uttrykt at han forventer at politiets videre etterforskning vil svekke mistankegrunnlaget mot ham.

I løpet av denne uken er det ventet at politiet vil gjenoppta avhøret av siktede, som ble påbegynt tirsdag i forrige uke. Da satt han i et mer enn fem timer langt avhør på politihuset i Stavanger.

Politiets etterforskere rakk imidlertid ikke å komme igjennom alt de hadde planlagt, og avhøret ble ikke formelt avsluttet og signert.

I fengslingskjennelsen fra lagmannsretten står det at siktede etter pågripelsen har gitt politiet passord til e-postkontoer som har vist seg ikke å stemme. Det er blant årsakene til at de mener han vil komme til å ødelegge eller manipulere databevis om han blir løslatt nå.

Lagmannsretten har også gitt den siktede mannen brev- og besøksforbud, i tillegg til medieforbud, i hele fengslingsperioden.