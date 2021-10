Jimmy (30) fikk sparken fordi han vaksinerte seg – nå er konflikten løst

TV 2 skrev tirsdag i forrige uke om svenske Jimmy Norfelt som i mai fikk en SMS fra sjefen hvor det sto at han ikke lenger hadde en jobb dersom han valgte å vaksinere seg mot korona.

Dette til tross for at 30-åringen var i risikogruppen på grunn av sykdommen multippel sklerose.

Sammen med den svenske fagforeningen Unionen saksøkte derfor Norfelt motorforhandleren for diskriminering. Søksmålet ble sendt til tingretten 13. september.

– Det eneste jeg har fått høre, er at sjefen har uttrykt uro omkring vaksinen. Dette mens vi har hatt kaffepauser. Det har aldri vært snakk om en policy. Ingen har nevnt noe om at man ikke fikk vaksinere seg, kun at de selv ikke trodde på vaksinen. At man fikk sparken ved å ta vaksinen visste jeg ikke før jeg fikk tekstmeldingen, sa Norfelt til TV 2 den gang.

Jimmy Norfelt har ikke hørt noe fra arbeidsgiveren etter denne siste SMSen. Foto: Privat/Skjermdump

Jurist Elisabet Ohlsson ved Unionen, sa til TV 2 at avskjedigelsen av Norfelt var et brudd på flere paragrafer i diskrimineringsloven.

– Bedriften forbyr en vaksinert person å jobbe på arbeidsplassen, og avsluttet derfor Jimmys praksis. Dette innebærer diskriminering av ham, da han på grunn av sin funksjonsnedsetting er mer utsatt.

Nå har saken fått et utvikling.

Får erstatning

Torsdag 30. september tok 30-åringens tidligere arbeidsplass kontakt med Unionen og sa de ønsket å inngå et forlik. Mandag denne uken ble avtalen signert.

Det betyr at Norfelt får 80.000 svenske kroner i erstatning.

– Først forsto jeg ikke at alle pengene ville gå til meg. Og jeg trodde denne prosessen ville ta mye lenger tid, sier han til TV 2.

Han forklarer at han ikke har tenkt så mye på hva pengene skal gå til, men at han ønsker å reparere bilen og ta seg en ferietur.

– Og kanskje kjøpe noe gøy til kjæresten min og pappa, legger han til.

Selv om Norfelt er godt fornøyd med at motorforhandleren har inngått forlik, savner han en unnskyldning fra sin tidligere sjef.

– Jeg forstår hvorfor de har inngått forliket, men det har ikke dukket opp noen beklagelse eller lignende. Men, det føles som en seier – det er også takket være den enorme støtten jeg har mottatt etter hendelsen, sier Norfelt.

Støttemeldinger fra Norge

30-åringen forteller at han har fått en god del meldinger fra nordmenn etter at TV 2 publiserte artikkelen i forrige uke.

– De har uttrykt støtte overfor meg. Det har kun vært positive henvendelser, sier han.

Elisabeth Ohlsson i Unionen sier til TV 2 at hun ser på forliket som en oppreisning for Norfelt, selv om saken ikke har blitt prøvd i retten.

Ohlsson saksøkte motorforhandleren for diskriminering. Foto: Unionen

– Bedriften har sagt at de vil betale ut pengene raskt, så det vil trolig skje før 15. oktober, slik det står i avtalen, forklarer juristen.

Hun forteller at den svenske fagforeningen Unionen, gjennom forebyggende innsats, arbeider for et inkluderende arbeidsliv.

– Funksjonshemmede, både de med fysiske og psykiske funksjonshemninger, har en sårbar posisjon på arbeidsmarkedet. Dette til tross for at funksjonshemninger ofte ikke utgjør noen hindring for å kunne utføre en god jobb, sier Ohlsson.

Norfelt jobber nå hos Prima Björkved AB, og beskriver den nye arbeidsplassen som «toppen».

– Jeg har sjefer som faktisk behandler meg som en kollega. De passer på at jeg ikke blir overarbeidet og ser til at jeg får pauser. Så alt i alt kom det noe godt ut av denne hendelsen, avslutter svensken.

TV 2 har igjen forsøkt å få en kommentar fra Norfelts tidligere arbeidsgiver ved motorforhandleren, men har ikke fått besvart henvendelsene.