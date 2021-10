Har viktig melding til over to millioner nordmenn

Norgesgruppens fordelsprogram «Trumf» har nesten 2,5 millioner norske medlemmer, og disse har nå fått e-post med tittelen «Viktig informasjon om sparing med bankkort».

– Det stemmer at vi må få verifisert kontonumre fra Trumf-kunder, og det skyldes at vi er pålagt fra Datatilsynet at vi skal kjenne til hvem som eier kontoen. Det må være samsvar mellom kontonummer og Trumf-medlem, og det er snakk om et personvernspørsmål, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, til TV 2.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef Norgesgruppen. Foto: Petter Sørum-Johansen

– Bruker alle kanaler

For å styrke personvernet kreves det nå nemlig at Trumf-kunder bekrefter kontonumrene sine med BankID. Gjør man ikke dette innen fristen, sparer man ikke lenger automatisk Trumf-bonus når man betaler med bankkort i butikken.

– Vi bruker alle kanaler vi har til å få ut den informasjonen til Trumf-kundene. Det vi ber dem om er å gå inn og bekrefte kontonummeret sitt med BankID.

– Hva er fristen for å gjøre dette?

– Vi jobber aktivt med dette nå og har et håp om å få bekreftelse fra så mange som mulig så fort som mulig, men i løpet av første halvår neste år settes det sluttstrek. Kontonumre som ikke er verifisert innen den tid vil bli slettet, det er vi pålagt.

Ingen mister bonusen

Samtidig understreker Søyland at ingen mister den bonusen de allerede har spart opp.

– Det er viktig å understeke at ingen mister bonusen sin. Den er der. Men for å kunne tjene opp mer bonus må man bruke selve Trumf-kortet om man ikke har verifisert kontonummeret sitt. For å kunne samle Trumf-bonus med vanlig bankkort må dette gjøres.

De aller fleste Trumf-kundene bruker bankkortet sitt til å samle bonus.

– Det viktigste nå er at vi er avhengig av at kundene går inn og gjør dette for at de skal kunne fortsette å samle bonus på samme måte som de hittil har gjort. Det vil fortsatt være mulig å samle Trumf-bonus uten å verifisere kontonummeret, men da må man bruke Trumf-kortet. For å fortsette som i dag, så trenger vi at kundene registrerer kontonummeret sitt med BankID.

– På god vei

Søyland forteller at mange kunder allerede har verifisert kontonummeret sitt, men at de har et godt stykke igjen.

– Jeg har ikke noe eksakt tall på hvor mange som har gjort dette til nå, men beskjeden jeg har fått er at vi er på god vei. Men samtidig vil det ta litt tid, vi har tross alt nærmere 2,5 millioner Trumf-medlemmer. Og så er det forskjell på hvor aktive medlemmene er, noen er veldig aktive, mens andre bruker medlemskapet sjelden.

Inntil fristen går ut vil alle Trumf-medlemmer samle bonus med bankkortet sitt. Etter at fristen går ut neste år, vil kontonumre som ikke er bekreftet slettes, og da kan man ikke lenger samle Trumf-bonus med bankkortet som er tilknyttet det kontonummeret. Da må man enten samle bonus med Trumf-kortet, eller gå inn og legge inn kontonummeret på nytt og bekrefte dette med BankID.

– Vi oppfordrer absolutt alle Trumf-medlemmene til å verifisere så snart som mulig, og når det er gjort fortsetter alt som før, sier Søyland.