Jake Gyllenhaal var forelsket i Jennifer Aniston: – Sex-scenene var «tortur»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespilleren forteller om en spesiell pute-teknikk som ble brukt under opptakene.

Det var da skuespiller Jake Gyllenhaal (40) gjestet «The Howard Stern Show» nylig at han innrømmet å ha hatt varme følelser for motspiller Jennifer Aniston (52) da de filmet «The Good Girl».

Det skriver New York Post.

Den romantiske komedien kom ut i 2002, og først nå, nesten 20 år senere, letter Gyllenhaal på sløret om hvor utfordrende det var å spille kjærlighetsscener med en hadde følelser for.

– Å filme sex-scenene var tortur, det var det, sier han med glimt i øyet.

Han utdyper:

– Men det var samtidig ikke det. Jeg mener, det var en blanding av begge deler.

Brukte pute

Til tross for varme følelser fra Gyllenhaals side, understreker han at de intime scenene var rent skuespill.

– Kjærlighetsscener er vanskelig. Det står kanskje 30-50 personer rundt, og det tenner meg ikke. Det er merkelig mekanisk, en slags dans med en koreografi foran kamera, forklarer han.

Videre avslører han at det ble brukt en pute under opptakene.

– Jeg husker en spesiell pute-teknikk. Det var en forebyggende metode i alle de horisontale delene av filmen, sier han, og sikter til scenene i senga.

Ifølge ham var det Anistons idé.

– Jeg mener å huske at det var et forslag fra Jennifer. Hun var snill å foreslå det før vi begynte, og bare «jeg legger en pute her», sier han med et smil.

Viste frem kjæresten

Skuespilleren er i dag lykkelig forelsket i den franske modellen Jeanne Cadieu (25). De har angivelig datet siden 2018, men har holdt en lav profil i offentligheten.

Nylig dukket de opp sammen på rød løper for første gang, på premieren til «The Last Daughter» som Jakes søster Maggie Gyllenhaal (43) har regissert.

PÅ RØD LØPER: Maggie Gyllenhaal (t.v) og Jeanne Cadieu sammen med Jake Gyllenhaal på premieren til «The Last Daughter». Foto: Evan Agostini

I samme intervju på «The Howard Stern Show» sa Gyllenhaal ifølge E! News følgende om det å bli ektemann og far i fremtiden:

– Det er alt jeg ønsker, å bli en god ektemann og far. Jeg kan si det nå som jeg har fullført mye i karrieren min som jeg er komfortabel med. Jeg tror ikke jeg kunne sagt det tidligere, sier han.

Han går langt i å understreke at Cadieu er den rette for ham.

– Jeg elsker henne så mye. Hun er et utrolig godt menneske.