Graham Hansen hylles etter CL-åpningen: – Hun er uunnværlig

Det er den Barcelona-baserte sportsavisen Sport som har hentet opp den høyeste karakteren for å verdsette den norske 26-årigens prestasjoner mot Arsenal tirsdag kveld.

– Et rent talent. Hun starter ute fra høyre, dribler og er en trussel fra distanse. Den norske spilleren er uunnværlig og hun har Johan Cruijff-stadion for sine føtter. Ovasjoner etter ovasjoner for skandinaven, skriver avisen.

10-eren på børsen var den høyeste karakteren gitt til noen spiller i oppgjøret. Dette til tross for at Graham Hansen ikke var direkte involvert i noen av katalanernes fire scoringer.

– Det var veldig gøy å komme i gang på den måten. Jeg synes vi spiller en veldig god kamp og vi kunne sikkert scoret flere, sa Caroline Graham Hansen til TV 2 da hun ruslet hjem fra kamp litt over midnatt tirsdag.

– Og så er det gøy å slå et så godt lag, særlig når folk fortsetter å sette spørsmålstegn ved nivået på ligaen vår. Det er jo tross alt Englands beste lag for øyeblikket vi slår i dag.

Heller ikke Mundo Deportivo, nok en Barcelona-basert sportavis, holder igjen på de rosende ordene:

– Avhengig av situasjonen, så spilte hun enten på første berøring eller utfordret med elektrisk eleganse i hver av sine nydelige finter. Briljant, beskriver avisen.

Mundo Deportivo satte ikke børskarakterer, men ga hver av Barcelonas spillere en beskrivelse i form av et stikkord. Caroline Graham Hansen fikk tildelt «artisten».

Med den norske 26-åringen i spissen, dominerte den regjerende trippelmesteren da Arsenal kom på besøk til Barcelona.

– Det som gjør dem til et så bra lag, er at de kan gjøre tre ulike ting: De har virkelig gode enkeltspillere på kantene som kan utfordre én mot én, slik som Caroline Graham Hansen. De har gode spillere sentralt som kan gå på gjennombrudd, som Alexia Putellas. Og de har utrolig raske spillere om Asisat Oshoala som kan slå deg med løp bakfra, analyserte Arsenal svenske trener Jonas Eidevall etter oppgjøret ifølge The Guardian.

– Vanligvis spiller man mot lag som ikke kan straffe deg på så mange måter.

Barcelona-trener Jonatan Giráldez var naturligvis meget fornøyd med sine spillere etter kampslutt.

– Jeg er så heldig at jeg får lede disse spillerne som er så gode og så lojale, sa han ifølge Mundo Deportivo.