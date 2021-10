Uvanlig problem før vinter-OL: – Kan gi oss en fordel

Skiskytterbrødrene Tarjei og Johannes Thingnes Bø tror Norge er best rustet til å takle de forholdene som venter utøverne i OL i Beijing til vinteren.



I utgangspunktet skulle det vært «prøve-OL» i den kinesiske hovedstaden i mars i år, men koronaviruset satte en stopper for det. Dermed får verken Bø-brødrene eller konkurrentene deres testet løypene i Kina før det braker løs i vinterlekene.

Det lille de vet om hva som venter dem på den kinesiske snøen, kommer fra GPS-data og videobilder tatt fra en snøscooter.

– Vi har fått tilgang på film fra en snøscooter som kjører rundt og filmer løypeprofilen. Og den kjører feil hele tiden, sier Johannes Thingnes Bø med et flir.

– Ja, det ble veldig mye klipping i den filmen for at det skulle bli riktig. Det er det vi har sett av løypene. Og så har vi løypeprofil via GPS. Så vi mangler nok en del info, men fordelen er at det er likt for alle, sier Tarjei Bø til NTB.

Mulig nøkkel

Deretter kommer han med et resonnement som kan tenne et ekstra håp om norsk gulljubel i Kina i februar:

– Når det er likt for alle, tror jeg Norge er den beste nasjonen på å tilpasse seg situasjonen. Vi prøver å vri det til en fordel, og jeg tror smøreteamet vårt er det som løser det best når ingen får forberede seg et år i forveien.

Lillebror og regjerende olympisk mester på normaldistansen er enig.

– Smøring er det viktigste for å være i posisjon til å vinne. Og den tilpasningsevnen smøreteamet vårt har, den tror jeg kan gi oss en fordel i OL, sier Johannes Thingnes Bø når NTB møter brødrene i forbindelse med lanseringen av deres nye bok.

– Utrolig bra

Sist vinter ble det mange norske jubelscener i så vel VM som verdenscupen. Norge vant verdenscupen for begge kjønn og nasjonscupen og tok i tillegg sju av tolv mulige gull i VM.

Formmessig er det ingenting som tyder på at OL-sesongen 2021/22 skal bli noe svakere.

– Måten man merker at det er en OL-sesong på, er vel at de bare er skikkelig trykk i alt som blir gjort. Jeg vet ikke om folk trener ekstra bra fordi det er OL, men jeg føler at statusen på laget er utrolig bra, sier Thingnes Bø og fortsetter:

– Jeg håper at folk ønsker å forberede seg like bra hvert år, men så er det noe med at det ligger noe der framme som er ekstra spesielt. Og det ser vi alltid i OL-sesonger: Alle er litt bedre, også utlendingene.

(©NTB)