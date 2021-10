Overgrepsanklager ryster fotballverdenen

Det stormer i kvinnefotballen. 24 venezuelanske spillere står frem og snakker om overgrep. I Australia forteller en landslagslegende om det hun ble utsatt for og i USA ruller hodene.

Det begynte med overgrepsanklager i den amerikanske kvinneligaen i fotball (NWSL). Nå brer det seg verden over, og både i Venezuela og Australia står nå spillere frem og snakker ut.

24 spillere på Venezuelas fotballandslag, blant annet Atlético Madrid-angriperen Deyna Castellanos, anklager tidligere landslagstrener Kenneth Szeremeta for seksuelle overgrep.

– Vi har besluttet å bryte stillheten for å forhindre overgrep og trakassering av fysisk, psykologisk og seksuell art, skriver spillerne i en pressemelding.

Szeremeta ledet venezuelanske landslag i forskjellige aldersklasser i ni år, frem til han fikk sparken i 2017. Nå vil spillerne sørge for at han aldri får en jobb i kvinnefotballen igjen.

– I fjor fortalte en av våre lagkamerater at hun siden hun var 14 år hadde blitt seksuelt utnyttet av landslagssjefen, står det i spillernes uttalelse.

Inspirert av USA-opprør

Det fortelles også om telefonsamtaler med invitasjoner, massasje og upassende gaver.

– I dag forstår vi at intensjonen bak handlingene var å manipulere oss og få oss til å føle oss skyldige. Spillere i LHBTI-samfunnet ble konstant stilt til veggs på grunn av deres seksuelle orientering og trakasseringen av de heteroseksuelle var konstant.

– Det var trusler og manipulering om fortelle spillernes foreldre om deres seksuelle orientering om de ikke adlød eller opptrådte som forventet.

Castellanos har selv lagt ut en uttalelse der hun forteller hvordan avsløringene i The Athletic og det påfølgende opprøret i USA inspirerte henne til å stå opp.

– Da jeg leste linje etter linje i artikkelen, tok det meg tilbake til mange øyeblikk jeg personlig hadde opplevd eller hørt om fra kollegaer - kollegaer som i frykt for gjengjeldelser kun hadde valgt å snakke hviskende til de som de stoler på, skriver hun.

– Kvinner som misbruker kvinner

Også i Australia er det tid for oppvask, etter at landslagslegenden Lisa De Vanna svarte på en Twitter-melding der Megan Rapinoe skrev «Menn beskytter menn, som misbruker kvinner».

Der gjør De Vanna det klart at det ikke bare er menn som er problemet.

– Jeg er enig, Megan Rapinoe, men jeg har sett med mine egne øyne.. Kvinner som beskytter kvinner som misbruker kvinner. Spillere som beskytter eldre spillere som misbruker yngre spillere. Organisasjoner som beskytter «spillere/trenere» som misbruker spillere. Misbruk er misbruk. Dårlig oppførsel er dårlig over hele linjen, skriver hun.

SNAKKER UT: Matildas-legenden Lisa De Vanna har selv opplevd mobbing og seksuell trakassering i garderoben. Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

I et intervju med NewsCorp forteller kvinnen med 150 landskamper og 47 mål om flere ubehagelige episoder. Blant annet at hun som 17-åring ble lagt i bakken trakassert av flere andre spillere og uønskede tilnærmelser i dusjen.

– Har jeg blitt seksuelt trakassert? Ja. Har jeg blitt mobbet? Ja. Utstøtt? Ja. Har jeg sett ting som har gjort meg ukomfortabel? Ja, sier hun.

Det australske fotballforbundet ber nå alle ofre om å stå frem slik at man kan etterforske det grundig.

– Det er en nulltoleranse-tilnærming til enhver oppførsel som bryter med standarden og verdiene forventet av folkene involvert i spillet, skriver forbundet.

Flere nye oppsigelser i NWSL

Overgrepsskandalen i den nordamerikanske ligaen NWSL fortsetter også. Natt til onsdag måtte Washington Spirits daglige leder gå av.

Det har stormet i NWSL etter at treneren for North Carolina Courage fikk sparken etter anklager om seksuell mishandling av to spillere. Ligapresident Lisa Baird har gått av.

Natt til onsdag måtte også administrerende direktør Steve Baldwin gå av i Washington Spirit, der hovedtreneren har fått sparken etter overgrepsanklager.

Spillerne i klubben krever at Balsdwin selger sine aksjer, og sier de ikke har tillitt til Ben Olson, som Baldwin utpekte til sin arvtaker.

– Du har som hovedaksjonær fortsatt et solid grep på avgjørelsene som blir tatt av klubben, sier spillerne i en felles uttalelse publisert av USAs landslagsspiller Andi Sullivan på Twitter.

(©NTB/TV 2)