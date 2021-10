Hollywood-stjernen dukket plutselig opp i Norge: – Ren magi

For én måned siden overrasket Collins, best kjent for sin rolle som Emily i Netflix-serien «Emily In Paris», alle da hun avslørte at hun hadde giftet seg med filmregissøren Charlie McDowell.

– Jeg har aldri ønsket å være noens noen mer enn jeg gjør nå, og nå får jeg være din kone, skrev skuespilleren i et innlegg til sine nesten 24 millioner Instagram-følgere.

Bryllupsreise i Skandinavia

Og nå har paret lagt ut på en romantisk bryllupsreise. Mens mange velger eksotiske og gjerne varme reisemål, falt valget til Collins og McDowell på Skandinavia.

Turen startet i Danmark, før den gikk videre til Sverige. Nå har Collins dukket opp i Lofoten.

– To fly, et tog og en bil tok oss hit, skriver skuespilleren sammen med et bilde av seg selv.

I bildet har hun tagget hotellet Holmen Lofoten som ligger ytterst i havgapet. Hotellet har av den britiske storavisen The Telegraph blitt beskrevet som både vakkert og vilt.

Collins har også lagt ut et bilde fra den kjente restauranten Trevarefabrikken.

– Ren magi

Og det er tydelig at Collins deler den oppfatningen. Hollywood-stjerna har nemlig lagt ut en rekke bilder fra Lofoten.

Under et bilde av en rosa himmel og en regnbue skriver hun:

– Dette stedet er ren magi.

Det er uvisst hvor lenge Collins og ektemannen planlegger å oppholde seg i Lofoten, og om flere byer i Norge kan forvente seg et besøk av den amerikanske Hollywood-stjernen.