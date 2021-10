Avviste pavens bønn – Ernest ble henrettet

Mandag sa guvernør Michael L. Parson at han ikke ville benåde den dødsdømte, til tross for flere høylytte innsigelser. Da Missouris høyesterett ikke gikk med på å utsette saken tirsdag, var det ingenting som sto i veien for den planlagte henrettelsen.

Guvernør Mike Parson lot seg ikke overbevise av verken Paven eller andre. Foto: Jeff Roberson/AP Photo

Ernest Lee Johnson ble henrettet med giftsprøyte, og 61-åringen ble erklært død klokken 18.11 lokal tid. I en siste skriftlig uttalelse sa Johnson at han var lei seg og «hadde skyldfølelse» for trippeldrapet han begikk i 1994. Han la til at han elsket familien og vennene sine, og takket alle sine støttespillere, skriver Associated Press.

Hjelp fra paven

59 demonstranter samlet seg utenfor fengselet for å vise sin misnøye med henrettelsen, som har fått flere til å reagere. Paven var blant de som tok til orde for å spare Johnsons liv.

Pave Frans var en av flere som engasjerte seg i saken. Foto: Alessandro Di Meo/AP Photo

– Paven ønsker å minne deg på Johnsons menneskeverd og at alt liv er hellig, skrev Vatikanet i et brev til guvernør Parson så sent som fredag.

Samme dag ba kongressrepresentantene Cori Bush og Emanuel Cleaver guvernøren om å revurdere avgjørelsen. I likhet med Johnson er både Bush og Cleaver afroamerikanske, og de mener sammenlikner dødsstraffen med historisk vold mot afroamerikanere som slaveri og lynsjing.

– Henrettelsen vil være høyst urettferdig, skrev kongressrepresentantene til guvernøren ifølge Washington Post.

Demokraten Cori Bush sammenliknet dødsstraffen med slaveri og lynsjing. Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo

Rystende trippeldrap

Johnson ble dømt til døden i 1995, året etter han ranet en dagligvarebutikk og drepte tre ansatte. Ifølge dommen drepte Johnson de ansatte med en hammer, og gjemte likene deres i et kjølerom.

Årsaken til at både paven, kongressrepresentantene og flere andre engasjerer seg i saken, skyldes Johnsons antatte funksjonsnedsettelse. Flere påpeker at Johnson hadde vist tegn til funksjonsnedsettelse allerede fra fødselen, og mener blant annet at moren drakk kraftig under svangerskapet. I tillegg måtte Johnson fjerne deler av hjernen da han opererte vekk en svulst i 2008, noe som bare bidro til å forsterke utfordringene.

Grunnlovsstridig

Johnsons advokater og støttespillere viser blant annet til en avgjørelse i Høyesterett fra 2002, som fastslår at det er grunnlovsstridig å henrette personer med psykiske funksjonsnedsettelser, uavhengig av hvilken forbrytelse de er dømt for. Høyesterett lot derimot hver enkelt delstat avgjøre hva som kvalifiserer som en funksjonsnedsettelse, noe som har ført til flere ulike tolkninger.

Johnson har ifølge hans støttespillere hatt funksjonsnedsettelser siden barndommen. Foto: Missouri Department of Corrections / AFP

Missouri definerer psykisk funksjonsnedsettelse som «omfattende begrensinger av generell funksjonsevne», noe som blant annet medfører lave resultat på IQ-tester, kommunikasjonsvansker og problemer med å ta vare på seg selv.

Johnsons forsvarer Jeremy Weis sier hans klient tilfredsstilte alle «juridiske og medisinske definisjoner» av psykisk funksjonsnedsettelse, og påpeker at han konsekvent har landet på mellom 67 og 77 på ulike IQ-tester opp gjennom årene.

Missouris høyesterett har tidligere påpekt at Johnsons gjenfortelling av drapene illustrerer hvordan han «har evnen til planlegging og problemløsing – stikk i strid med påstander om kraftig nedsatt intelligens».

Synkende støtte

Dette var den første henrettelsen i Missouri siden 2020, og kun den syvende i USA hittil i år. Stadig færre amerikanere støtter dødsstraffen. Flere liberale motstandere påpeker at metoden ofte kan slå feil og går disproporsjonalt ut over minoriteter, mens stadig flere konservative mener det er sløsing av offentlige midler og et eksempel på overdreven statlig innblanding.

Ifølge Pew Research støtter 60 prosent av amerikanere dødsstraff for personer dømt for drap, en nedgang fra 2019.