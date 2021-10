Så mye tapte Mark Zuckerberg på Facebook-krisen

Mandag kveld var Facebook og deres tilhørende apper nede i nesten seks timer etter en intern feil. Sammen med politisk press og en snakkesalig varsler gjorde dette at Facebook-aksjen sank med 4,9 prosent på en dag. Det kostet Mark Zuckerberg flere titalls milliarder kroner, skriver Forbes.

I løpet av få timer sank Zuckerbergs formue med 5.9 milliarder dollar, over 50 milliarder kroner. Dermed satt Facebook-eieren igjen med 117 milliarder dollar, like under tusen milliarder kroner.

Falt ned på riking-liste

Ifølge Forbes sendte tapet Zuckberg én plass ned på lista over verdens rikeste personer, hvor han mandag måtte ta til takke med en sjetteplass.

Tirsdag økte formuen derimot med 2.4 milliarder, og 37-åringen kan igjen smykke seg med tittelen verdens femte rikeste.

Det er umulig å si nøyaktig hvor mye nedetiden kostet selskapet, men det var trolig snakk om flere hundre millioner kroner. I forrige kvartal håvet Facebook inn over 2,8 milliarder kroner daglig, og en kan trygt anta at store deler av disse inntektene fordampet i takt med at sidene var nede.

Man må tilbake til 2019 for å finne sist gang Facebook opplevde like store problemer, da tjenesten var nede i 14 timer. Mandagens nedetid var særlig skadelig da det også påvirket selskapets infrastruktur, noe som blant annet gjorde det umulig for ansatte å få tilgang til eposter eller interne nettsider.

Varsler konsekvenser

I tillegg til nedetiden skaper varsleren Frances Haugen betydelig hodebry for Zuckerberg og resten av Facebook. Etter å ha lekket en rekke dokumenter til både medier og politikere, vitnet Haugen i Senatet tirsdag.

Tidligere Facebook-ansatt Frances Haugen vitnet i Senatet tirsdag. Foto: Alex Brandon/AP Photo

– Jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa Haugen under høringen.

Senatoren Richard Blumenthal er blant dem som leder granskingen av Facebook, og kom selv med en tydelig advarsel til Zuckerberg tirsdag:

– Din tid er over der du kan målrette skadelig innhold til våre barn. Du kan hjelpe oss eller la vær, men kongressen vil gripe inn. Vi vil ikke la deg gjøre våre barn vondt, sa demokraten.