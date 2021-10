Justin Bieber lanserer eget cannabis-merke

Sanger Justin Bieber skal nå selge ferdigrullede joints i et samarbeid med Palms. Bieber forteller at han er godt fornøyd med sin nye partner og det de gjør:

PEACHES: Navnet på Justin Biebers nyeste lansering har inspirasjon fra hans populære låt «Peaches». Foto: Jon Kopaloff

– Jeg er en fan av Palms og det de gjør for å gjøre cannabis tilgjengelig og hjelpe til med å fjerne stigmatiseringen rundt det, har Bieber tidligere uttalt ifølge Bloomberg.

Når det skal ut for salg er fortsatt ukjent.

Støtte til organisasjoner

Cannabis-røyken Bieber lanserer har han valgt å kalle for «Peaches», som også er navnet på en sang fra hans siste album.

I låta som kom ut i mars synger han disse strofene gjentatte ganger:

«I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit). I get my weed from California (that's that shit).»

Palms forteller på Instagram at lanseringen i samarbeid med Bieber også gir støtte til organisasjoner som «Last Prisoner Project» og «Veterans Walk and Talk.»

«Last Prisoner Project» jobber for strafferettslige reformer rundt cannabisdommer, mens Veterans Walk and Talk tar for seg cannabis til medisinsk bruk i militære veteransamfunn.

Ble avhengig av cannabis

Bieber fortalte i et tidligere Vogue-intervju at mange prøvde å gi han dårlig samvittighet for at han ønsket å nyte cannabis. Han hevder også at det har vært nyttig for hans egen psykiske helse.

Bieber kjente på et stort press som barnestjerne og har vært åpen om den tunge tiden med bruk av narkotika og psykiske helseutfordringer.

Bloomberg skriver at Bieber prøvde marihuana første gang da han var 12 eller 13 år, og at det gjorde han avhengig.

Det forskes fortsatt på effekten av cannabis rundt psykisk helse. En undersøkelse gjort av forskere ved Columbia University og New York State Psychiatric Institute viser at noen synes det kan hjelpe mot depresjon, mens andre synes cannabis forverrer utfallet.

Bieber er ikke den første kjendisen som trer inn i cannabisindustrien. Artist Jay-Z samarbeider med Parent Co. som selger cannabisprodukter, mens TV-personlighet Martha Stewart har en serie CBD-gummipastiller i samarbeid med Canopy Growth Crop.