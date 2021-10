Arkeologer har gjort overraskende funn: – Kun de rike hadde råd til dette

Israelske arkeologer har funnet en sjelden gjenstand i Jerusalem som dateres 2700 år tilbake i tid, til da private bad var et luksustilbud for de rikeste i den hellige byen.

Det er israelske myndigheter som opplyser om funnet tirsdag, skriver AP.

De israelske antikvitetsmyndighetene opplyser at det glatte, utskårne møbelet ble funnet inne i det som har vært et lite, rektangulært rom. Rommet har angivelig vært del av et større, herskapelig hus med utsikt over det som i dag er gamlebyen.



Det som kanskje ser ut som en ganske vanlig stein er nemlig ikke et hvilket som helst funn – det er et sjeldent, gammelt toalett, ifølge arkeologene.

– Et privat toalettavlukke var svært sjeldent i antikken, og kun noen få slike var funnet hittil, sier Yaakov Billig, leder av utgravingen.

Toalettet er laget av kalk, og var designet for å være behagelig å sitte på, med en dyp septiktank gravd under seg.

STASELIG: Det ser kanskje ikke så luksuriøst ut, men private toaletter var svært sjelden vare i antikken. Foto: Yoli Schwartz/AFP

Billig forteller til AP at en berømt rabbiner (religiøst overhode innen jødedommen, red.anm.) en gang sa at å være velstående er «å ha et toalett ved siden av sitt bord».

– Kun de rike hadde råd til toaletter, sier Yaakov Billig.

Det private toalettet skal ha vært en del av en gammel kongelig eiendom mot slutten av år 800 f.Kr., nær turistkomplektset Beit Shatz i Jerusalem.

Arkeologene har funnet utskjæringer i stein og søyler fra den samme tiden, og sier det finnes bevis på en hage som lå i nærheten av bygget med frukthager og planter, noe som bekrefter at de som bodde i bygget var relativt velstående.