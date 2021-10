Hadde planlagt å ta sitt eget liv – disse tallene skremmer han

Tidlig i 20-årene var han soldat i Afghanistan. Nicholas Dreyer hadde planlagt for et langt liv som soldat.

Men etter et bakholdsangrep i Bad Qaq i Afghanistan endret alt seg.

I et høydedrag ble patruljen han var en del av tatt i bakhold. Dreyer var sikker på at han ikke ville komme fra angrepet i live.

Den dagen følte han at han mistet en del av seg selv, og 24 år gammel hadde han lagt planer for å ta sitt eget liv.

Mange har psykiske plager

Slik gikk det heldigvis ikke, og han har nylig gitt ut boken «304 dager» om sin opplevelse med posttraumatisk stressyndrom.

Nå lever han et liv med samboer på Hamar. Livet som soldat måtte han skrinlegge.

Tirsdag la Forsvaret frem en undersøkelse om soldaters livskvalitet og psykiske helse.

Av de totalt 9192 spurte i undersøkelsen har over 6000 svart. Resultatet viser at over én av ti Afghanistan-veteraner i dag har psykiske plager.

Med andre ord har nesten 1000 veteraner psykiske helseproblemer.

Kan være frykt for å miste jobben

Dreyer sier til TV 2 at tallene ikke er overraskende. Snare tvert imot tror han de er kunstig lave.

– Jeg tenker at de 10,4 prosentene ikke er sjokkerende i det hele tatt.

Han mener at mange soldater ikke ber om hjelp, selv om de kan kjenne på psykiske plager under tjenesten.

– Man mister kanskje muligheten til å reise ut igjen. Man mister kanskje jobben. Jeg var jo veldig redd for det selv. Og det viste seg at jeg kunne jo ikke tjenestegjøre mer.

– Ikke rustet

Han er også skremt av tallene som viser at det er 82 prosent større risiko for psykiske plager om man slutter i Forsvaret.

– Jeg tror det kommer av at du mister flokken. Vi blir trent opp til å være en flokk, militær kampenhet. Vi gjør jo oppdrag sammen, og vi har et mål og en mening. Så kommer vi til det sivile liv der ingen forstår hva vi har vært borti, sier han.

Han tror at det sivile helsevesenet ikke er forberedt på å ta imot soldater og veteraner som har sett krig.

– Noen har selvfølgelig gode behandlere. De som er best rustet til å ta vare på oss er forsvaret. Men der blir vi jo etter et år overført til det sivile helsevesenet, sier han.

– Og her må det jo skje et eller annet, for enten må vi utdanne – og forske på – sivile psykologer, eller så må stressmestringsteamet være en enhet for oss, tenker jeg. Det sivile helsevesenet er ikke klar for å ta i mot oss. De jobber mot det. Men det er ingen som skjønner hvordan det er å være i krig hvis du ikke har vært der sjøl, sier Dreyer.