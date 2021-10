Gransker mulige overgrep i idrettslag

En mannlig lærer i 30-årene fra Bergen som lørdag ble varetektsfengslet i fire uker, siktet for voldtekt av en elev under 14 år, kan ha forgrepet seg på flere barn. Det bekrefter politiet. Ett av barna skal tilhøre samme idrettsklubb som den siktede.

Flere fornærmede

– Det er flere fornærmede i saken. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke å si noe nærmere om antall, sier politiadvokat Celin Hauge Andersen i Vest politidistrikt til TV 2.

– Er det overgrep som har pågått over tid eller er det snakk om enkelt-hendelser?

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå inn på omstendighetene rundt forholdene i siktelsen. Det jeg kan si er at politiet etterforsker saken bredt og en sentral del av etterforskningen vil være å kartlegge siktedes kontakt med barn og unge.

– Hvor mange overgrep har siktede erkjent så langt?

– Siktede har avgitt forklaring i saken. Av hensyn til etterforskningen - som fortsatt er i en innledende fase, kan vi ikke gå nærmere inn på innholdet i det han har gjort.

Barn i idrettsklubb

Den siktede har erkjent voldtekt av et barn som han var lærer for.

Etter det TV 2 erfarer skal også et barn i idrettsklubben mannen tilhører ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av mannen.

Siktedes forsvarer, Einar Råen, svarer slik på spørsmål fra TV 2 om mannen har erkjent overgrep mot barnet i idrettsklubben:

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i siktelsen og opprettholder tidligere uttalelse om at han har erkjent de forholdene han er siktet for.

Politiet gjør også nye undersøkelser knyttet til en sak i 2019 der siktede ble anklaget for seksuell handling med et barn under 16 år.

– Når kan det bli aktuelt å avhøre siktede på nytt?