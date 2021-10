Én person skadd etter vel med en sekshjuling

Nødetatene rykket ut til ulykken i Lindesnes klokken 17.10.

– Vi ble varslet om ulykken av AMK. En sekshjuling har veltet og tre personer er involvert. Skadeomfang er ukjent, sier Lars Skyberg i Agder politidistrikt.

AMK varslet også luftambulansen.

Senere opplyser politiet at det kun er én av de involverte som er skadd. Vedkommende fikk behandling på stedet.

– En pasient tas med til sykehus for behandling. De to andre vurderes kjørt til legevakt for sjekk.