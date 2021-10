Ødegaard åpner opp om Real Madrid-garderoben: – Ikke like lett å få seg venner

Martin Ødegaard (22) har levd det Ståle Solbakken (53) beskriver som tidenes tøffeste garderobeliv for en norsk fotballspiller.

Det er med på å forklare hvorfor den norske landslagssjefen har klokkertro på lederevnene til sin 22 år gamle kaptein før fredagens skjebnekamp mot Tyrkia i Istanbul.

– Du trenger ikke være utagerende for å være en god leder. Han er en stille, rolig og fornuftig gutt som har levd det tøffeste garderobelivet noen norsk fotballspiller har levd noen gang. Han tuslet inn i den Real Madrid-garderoben over lang tid og klarte seg bra der, sier Solbakken til TV 2.

– Han har et veldig godt utgangspunkt for å bli en god leder. Det er han allerede. Det er ingen i denne gruppen, hverken blant trenere, ledere eller spillere, som ikke har den største respekt for ham, tillegger han.

– Mange tøffe perioder

Ødegaard gjør ingen forsøk på å legge skjul på at hverdagen i Real Madrid-garderoben var noe helt for seg selv.

Han kom inn som norsk 16-åring, omringet av alfahanner som Sergio Ramos og Cristiano Ronaldo.

– Det er klart det var mange tøffe perioder. Jeg opplevde mye både med førstelaget og andrelaget. Jeg har vært tett på de beste og største. Det gjorde meg sterkere. Jeg føler jeg har vokst mye på det. Det var noen tøffe perioder, men også mye bra som jeg har opplevd. Å få være så tett på de beste i verden er spesielt. Jeg har lært mye av det, sier Ødegaard til TV 2.

– Hva var det tøffeste du opplevde?

– Når du er på det høyeste nivået, er det ikke like lett å få seg venner og den type ting. I hvert fall ikke når du er ung og kommer fra et annet sted. Det kan være tøft til tider. Men det har gjort meg sterkere og jeg er veldig glad og fornøyd med å ha opplevd det.

– Det er kanskje ikke så lett å bli integrert i kjernen?

– Det er litt sånn det er. Man lever litt sitt liv utenfor. Man blir mer overlatt til seg selv. Det er kanskje ikke den garderobekulturen man er vant til fra litt nærmere hjemme. Det er annerledes, sier Ødegaard.

– Hvor stor er forskjellen mellom Arsenal- og Real Madrid-garderoben?

– Den er ganske stor, vil jeg si. Jeg tror det er litt sånn det er i de aller største klubbene. Det blir litt mer spredd og alt sånn. Jeg er veldig happy der jeg er nå, en veldig fin garderobe og en bra gjeng. Det er greit og enkelt å trives.

Tett på Ramos: – Spesielt

På spørsmål om han har noen forbilder i rollen som kaptein, svarer drammenseren:

– Når man har vært tett på sånne som Sergio Ramos, så er det spesielt. Det er mye å plukke opp. Men jeg har ingen voldsomme forbilder der. Jeg prøver å gjøre det på min måte.

Ødegaard har tidligere tatt et oppgjør med spansk presses fremstilling av ham i forbindelse med overgangen fra Real Madrid til Arsenal.

Han svarer bekreftende på spørsmål om noe av det han reagerte på, var at det ble fremstilt som at han krevde en fast plass på laget uten å måtte kjempe seg til den.

– Det er sånn det ble fremstilt, sier Ødegaard og fortsetter:

– Jeg tror alle som er inne i fotballen og skjønner hvordan ting fungerer, vet at det ikke er sånn. Uansett hvilket nivå du spiller på, er det aldri sånn at noen sier du er garantert å spille hver kamp. Du må alltid vinne tilliten og fortjene plassen. Det er alltid opp til en selv hvordan man presterer, men det er selvsagt viktig å føle seg ønsket og føle at klubben har lyst til å bruke deg.

I Arsenal er det ingenting å si på tilliten: Ødegaard har startet fem av fem Premier League-kamper siden han ble tilgjengelig for spill etter den permanente overgangen i august.