Reistad flyttet til Danmark med enorme forventninger: – Jeg følte på det

ESBJERG (TV 2): Henny Reistad kommer syklende inn på torget i bykjernen i Esbjerg. 22-åringen har endelig kommet seg ordentlig på plass.

– Det er veldig deilig. Nå har jeg blitt kjent med byen, rutinene og alt. Klubben er veldig spennende og profesjonell. Det er gøy, forteller Reistad om den nye tilværelsen i nabolandet.

Bærumsjenta viser frem den danske byen, som nå har blitt kjent for henne.

Men noen av lagvenninnene var ikke helt ukjente. I troppen kan man finne flere av de norske håndballjentene: Marit Malm Frafjord, Marit Røsberg Jacobsen, Kristine Breistøl, Vilde Mortensen Ingstad og Sanna Solberg.

– Det har vært en trygghet å ha dem her. Det hjelper meg ved at jeg ikke trenger å være så sjenert i starten og kan komme litt fortere inn i ting.

Forventningene

Bakspilleren valgte å ta steget ut fra hjemlandet til den danske ligaen etter fjorårets sesong. Det etter at hun hadde vunnet alt som var: Seriegull, cupgull og Champions League med Vipers – i tillegg til et EM-gull.

HISTORISK: Vipers tok klubbens første Champions League-gull da de vant finalen mot Brest Bretagne i Final Four. Foto: Tibor Illyes / AP.

Og da hun signerte for Esbjerg, var forventningene store.

– Det er ikke bare lett å komme inn i et nytt lag sportslig sett. Jeg følte på det. Sånn jeg presterte på slutten av sesongen i fjor med Vipers – jeg har jo aldri prestert så bra før. Det er ikke sånn at jeg hadde det nivået over så lang tid. Det er ikke så lett å hente tilbake det med en gang, påpeker Reistad.

«Team Esbjergs nye stjerne har landet: Mange mener at Henny Reistad allerede er en av verdens beste», skrev JydskeVestkysten om den nysignerte bakspilleren.

«– Esbjerg har hentet det største talentet i verden, sier ekspert» og «Ekspert blåst bakover av ny Esbjerg-spiller - har ikke sett noe lignende» skrev TV 2 Danmark.

– Jeg kan forstå at folk tenker at «det er det hun kommer med nå med en gang». Men det er nok bare jeg som tenker mye på det. Jeg har lagt det litt fra meg og har mer ro nå rundt spillet og laget.

JUBEL: Henny Reistad ble kåret til den beste spilleren i FInal Four. Foto: Tibor Illyes / AP.

– En prestasjon man ikke er fornøyd med

Flyttelasset gikk kort tid etter at landslagsspilleren kom hjem etter OL i Tokyo.

Håndballjentene gikk på et skuffende tap mot ROC, det russiske laget, i semifinalen, men kapret bronsemedaljen mot Sverige. Reistad innrømmer at det tok tid å komme seg ut av «OL-bobla».

– På en måte blir man tvunget ut av den, fordi man ikke er i Tokyo lenger. Så fysisk sett er man ute, men mentalt er man ikke det. Det er ting man helst vil gjøre om igjen som man ikke får gjort.

For OL-debutanten hadde et krevende mesterskap. 22-åringen skadet skulderen i kampen mot Angola og var ute av spill i en snau uke.

SKADET: Under kampen mot Angola i OL fikk Henny Reistad en skulderskade. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

– Det er veldig kjedelig at man står igjen med en prestasjon man ikke er fornøyd med og ikke får gjort noe med. Men for min del var bronsemedaljen helt fantastisk og det vil jeg ta med meg videre. Så får man prøve å gjøre om den skuffelsen til noe man kan lære av.

– Hva var du skuffet over?

– Det var en kombinasjon av at vi som lag ikke fikk det til, og for min egen del hadde jeg problemer med skulderen som tok mye fokus. Jeg har ikke vært gjennom det før, men jeg lærte mye om meg selv - hvordan takle problemer. Jeg er glad for det, men jeg skulle ønske jeg presterte enda bedre enn jeg gjorde. For det er kjedelig å ikke prestere når det virkelig gjelder.

Jakter nye titler

Denne uken samles landslaget igjen for å spille EHF Euro Cup. Norge er allerede kvalifisert til EM i 2022 som regjerende europamestere og møter vertsnasjonene Slovenia, Montenegro og Nord-Makedonia for privatlandskamper.

– Det blir veldig godt å samles igjen og samtidig ikke henge seg opp i hva som har skjedd tidligere, men få en god følelse med spillet vårt og se fremover, sier Reistad om første møtet med landslagskollegene etter sommerens mesterskap.

Og når hun er tilbake i Esbjerg igjen fortsetter jakten på flere titler, men denne gangen på dansk jord. Målet til klubben er å komme langt i Champions League – helst helt til topps.

– Det er muligheter og hvis vi gjør jobben vår, så kan det gå bra. Det er jo veldig spennende.