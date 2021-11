Historiene om uheldige bruktbilkjøpere er det mange av, noe som er godt synlig på klagetoppen hos Forbrukertilsynet. Årsakene er flere – heftelser på bilen man kjøpte, dårlig teknisk stand, juks med kjørelengde – det er nok å ta av.

Men også bruktbilselgere kan oppleve å bli lurt. «Nils» ble et godt eksempel på dette, da han skulle selge sin Volvo V70 for en tid siden. En sjarmerende og overbevisende kjøper fikk ham til å tro at kjøpesummen var overført, og fikk bilen omregistrert til seg. Da «Nils» oppdaget dette, var det for sent. Bilen klarte han å få tilbake, men bruke den får han ikke lov til – den står nemlig registrert på den uærlige kjøperens navn.

Hvordan kan man gardere seg mot å bli lurt i slike bruktbilhandler? Broom stiller spørsmålet til rådgiver Ingvill Lindisdatter i Statens vegvesen. Hun hører til en avdeling som har det lange navnet Fagmiljø for unntakssaker etter brukerforskriften kapitel 2.

– Det finnes to måter å endre et eierskifte på. Det ene er å hevde at et eierskifte er ugyldig, for eksempel ved ID-tyveri. Da vurderer vi om eierskifte kan kanselleres på bakgrunn av anmeldelse - vi vurderer altså om hvorvidt et eierskifte som er vedtatt er ugyldig. Dette er det trafikkstasjonene som gjør, sier hun.

– Vi behandler søknader om eierskifte når vilkårene for endring av opplysninger i kjøretøyregisteret ikke er oppfylt. Altså om det foreligger særlige tungtveiende grunner som gjør at man kan se bort fra vilkårene som stilles til et vanlig eierskifte.

Vil gjøre bruktbilsvindel vanskeligere

Kontrakt er viktig

– Kommer dere ofte borti slike saker?

– Saker som den til Nils ser vi ikke så ofte, men ID-tyveri har det vært en del av de senere årene. Disse sakene har det vanligvis vært mulig å rydde opp i ganske raskt, og få eierskiftet kansellert. Her har også overgangen til selvbetjening på nett med sikker identifisering vært til stor hjelp, sier hun.

– Som selger må du først og fremst sjekke at vedkommende kjøper er rett person. Når du er sikker på dette, må det skrives kjøpekontrakt. Dette har folk blitt flinkere til etter hvert, og det er faktisk veldig viktig – en kjøpekontrakt som er undertegnet av begge parter kan være til god hjelp i en knipe. Forbrukertilsynet har en god kontrakt som kan lastes ned, sier Ingvill Lindisdatter, og understreker at betaling må være på plass før man går videre.

– Å skrive kontrakt er lurt, og kan være til god hjelp i en knipe, sier rådgiver Ingvill Lindisdatter. Foto: Shutterstock

Omregistrering i fellesskap

– Alle banker tilbyr i dag gode løsninger for straksbetaling. Her er det avgjørende viktig at man ikke stoler på et skjermbilde på en mobiltelefon – men selv sjekker med sin bank om pengene er på konto, eller kan bekreftes å være underveis. Her kan banken gi gode råd på forhånd.

Det er dessuten viktig at det merkes tydelig hva overføringen gjelder. For eksempel, «Betaling til Ole Olsen for Volvo personbil regnr XX 11111 fra Jens Hansen».

– Da er det tid for omregistrering?

– Ja, da – og ikke før. Her bør selger og kjøper sette seg sammen med vegvesenets selvbetjeningsløsning og gjennomføre prosedyren i tur og orden med bankID identifisering. Selger starter, kjøper fullfører og så ender man med et godkjent eierskifte.

Privat bruktbilhandel: Så lett er det å bli lurt

Absolutt det sikreste

– Hvorfor er det så viktig at selger og kjøper sitter sammen for å gjennomføre eierskiftet?

– Erfaring viser at det ofte er når man ikke gjør dette i fellesskap at ulykken er ute. Det er selvsagt mulig å gjennomføre eierskifte på andre måter, men når vi snakker om bruktbilhandel mellom private, så er det å sitte sammen det absolutt sikreste, understreker hun.

Det siste gjelder for både kjøper og selger, men for bruktbilkjøperen ser veien til en trygg handel litt annerledes ut.

Tilstandsrapport er en god idé når man skal kjøpe bruktbil. Foto: Shutterstock

Sjekk ID og navn

– Ja, det blir naturligvis litt forskjellige saker å sjekke for en kjøper, sier Ingvill Lindisdatter.

– Noe av det aller første, er å sjekke Brønnøysundregisteret for mulige heftelser på den bilen man ønsker å kjøpe. Viktig er det også å sjekke hos vegvesen.no. I kjøretøyregisteret vil man finne data om EU-kontroll, kjørelengde og annen historikk. Her ser man også hvem som er eier, og at bilen faktisk er registrert på den som vil selge den.

Å skaffe en tilstandsrapport er i tillegg viktig.

Har man gjort god research, er man godt forberedt for et første møte med selger. Her skal man be om å få se vognkortet, men også få se godkjent identifikasjon for selger, slik at man ser at navn stemmer overens med det man har fått oppgitt tidligere.

For kjøper vil det dessuten være naturlig å prøvekjøre bilen før kontrakt underskrives og eierskifte gjennomføres, sier hun videre.

Oppdaget at bruktbilen var tre år eldre enn den skulle ha vært

Rettskraftig dom

– Hvilke muligheter er det hvis man mener å ha blitt lurt?

– Hvert eierskifte kan vurderes. Hvis eierskifte er gjennomført på uriktig grunnlag, har man alltid muligheten til å kontakte Statens vegvesen med søknad om kansellering av eierskifte. Statens vegvesen vil da vurdere gyldigheten av eierskiftet. I saker med ID-tyveri, der klageren ikke i det hele tatt har hatt noen befatning med omregistrering av kjøretøyet, løser dette seg vanligvis greit, sier Ingvill Lindisdatter, og legger til at det er håp for «Nils» også:

– Når man er så uheldig som her, er ikke alt håp ute selv om vi ikke kan ta stilling til eierforholdet fordi det her dreier seg om en privatrettslig tvist. Dersom «Nils» kan få en rettskraftig dom som tar stilling til eierforholdet via Forbrukerklageutvalg og rettsvesen, kan denne sendes til Statens vegvesen. Da kan vi oppdatere eierskiftet på bakgrunn av dommen, slutter hun.

Vi blir advart - men fortsatt er bruktbil på klagetoppen

Video: Noen bilselgere skal du passe deg ekstra godt for