Ny runde med landslagstrøbbel – Liverpool vil flytte kamp

To stjernespillere risikerer å miste Liverpools kamp mot Watford neste helg.

I den forrige landslagspausen i september ble flere av de sør-amerikanske spillerne i Premier League holdt igjen av klubbene i stedet for å spille kamper for sine respektive land. Grunnen var at spillerne måtte ha vært 14 dager i karantene da de ankom England igjen.

Nå er imidlertid flere av spillerne tilbake på landslagsoppdrag, men heller ikke denne gangen går det udramatisk for seg.

Se siste episode av VAR-rommet i videovinduet øverst!

Ifølge The Telegraph har Liverpool nemlig bedt om å få flytte kampen mot Watford lørdag 16. oktober. Kampstart er kl. 13.30, men det vil ikke deres brasilianske duo Fabinho og Alisson Becker klare å rekke. Ligatoeren vil heller ha kampstart 20.45 samme dag. Liverpool.no omtalte saken først.

I den søramerikanske VM-kvalifiseringen spilles det normalt to kamper per samling, men på grunn av etterslep skal Brasil spille en tredje kamp mot Uruguay så sent som natt til fredag 15. oktober, bare 35 timer før avspark i Premier League.

Watford vil derimot ikke flytte kampen, og begrunner det med at kamptidspunktet ble satt i juli og det vil være fort kort varsel for supporterne å flytte kampen.

Den brasilianske Liverpool-duoen var mye på benken under sommerens Copa America. Dermed håper klubben at Brasil er villige til å sende dem hjem allerede etter kampen mot Colombia søndag 10. oktober kl. 23.

Spillerne må fortsatt gjennomføre en ti dagers hotellkarantene. Likevel får de trene og spille kamp i løpet av karantenen.