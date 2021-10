Krever lovendring for at Line og naboene skal slippe millionregning

En lov fra 1924 gjør det mulig å kreve at beboere i en gate selv må betale for ny vei. Frp mener loven er utdatert og krever nå lovendring.

Line Mørk Heitmann og naboene på Nordstrand fikk sjokk da de i august fikk et brev fra en utbygger.

Kommunen hadde bestemt at veien utenfor husene deres måtte gjøres beredere, og regningen på nesten ni millioner kroner er det naboene selv som må ta.

– Det er en sum det er helt urealistisk å forholde seg til. Jeg har ingen sjanse til å betale, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier Heitmann til TV 2.

Millionkravet har fått flere politikere til å reagere. Nå krever Fremskrittspartiet (Frp) at den nesten hundre år gamle loven må endres.

– Den gangen var det grusvei og mange fortsatt brukte hest og kjerre. Jeg synes det er helt utrolig at dette lovverket fortsatt gjelder i dag, sier Christian Tybring-Gjedde i Frp.

REAGERER: Tybring-Gjedde reagerer kraftig på millionkravet naboene på Nordstrand har fått. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Helt urimelig

Økt utbygging i flere norske byene kan føre til at flere kommuner blir nødt til å ta stilling til kravet om veiopparbeidelse og refusjon.

Tybring-Gjedde mener derfor det er viktig å endre loven før andre havner i samme situasjon som Heitmann og naboene.

– Det er helt urimelig at enkeltpersoner skal betale opp mot en million kroner for en offentlig vei, sier Tybring-Gjedde.

– Partiene har såpass mye vett

Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for Plan- og Bygningsloven. De vil nå gå gjennom lovverket for å vurdere om det bør gjøres endringer,

– Vi har i det siste sett at dette har fått urimelige utslag. Derfor har jeg bedt departementet vurdere om det skal gjøres en endring i lovverket, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Men en lovendring kan ta tid. Frp vil derfor fremme et lovforslag til Stortinget for å endre loven så raskt som mulig.

– Denne regningen kommer ikke til å bli stående. De kommer ikke til å trenge å betale. Denne loven er så idiotisk at de fleste partiene har såpass mye vett at de kommer til å forstå det de også, sier Tybring-Gjedde.

Ifølge loven fra 1924 kan plan- og bygningsmyndighetene pålegge en huseier å bygge vei ved sin egen tomt. Dersom man har fått unntak fra denne regelen er det ofte inngått en avtale som forplikter huseieren til å bidra økonomisk når veien senere må bygges ut. Det betyr at når en utbygger i dag får krav fra kommunen om å opparbeide en vei kan de sende regningen videre til de huseierne som er forpliktet til å betale. Loven om veiopparbeidelse har nesten ikke blitt endret siden 1920-tallet, til tross for at det koster langt mer å bygge vei i dag.

Skal slippe søvnløse netter

Flere lokalpolitikere på Nordstrand har engasjert seg i saken og mener kommunen burde fjerne sitt krav om veiopparbeidelse.

– Det er jo åpenbart urettferdig at noen beboere her skal få en enorm regningen for en vei, på grunn av et byggeprosjekt de ikke selv har satt i gang, sier Lars Petter Solås i Oslo Frp.

VIL HA ENDIRNG: Frp vil nå at loven skal endres. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Han mener kommunen burde ta et større ansvar.

– Til syvende og sist er det Oslo kommune som har utløst dette kravet. Derfor synes vi byrådet burde kommer på banen og stopper med disse kravene slik at beboerne slipper å ligge søvnløse om natten, sier Solås.

– Mange bor i blokk

Oslo kommune mener derimot at det kan bli problematisk hvis kommunen må betale for veiopparbeidelse.

– En ekstra utgift for kommunen er også en ekstra utgift for kommunens innbyggere. I Oslo er det veldig mange som bor i blokker og ikke bruker disse villaveiene, sier Hanna Marcussen, byråd for byutvikling.

PLAN OG BYGG: Byråd for byutvikling har ansvaret for plan- og bygningsetaten. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

– Er det rimelig at enkeltpersoner sitter igjen med en så stor regning når det er kommunen som eier veien?

– Jeg har stor forståelse for at dette oppleves vanskelig og gir en bekymring for enkeltpersoner. Men dette er nasjonal lovgivning, så her er det regjeringen og stortinget som må vurdere lovverket, sier Marcussen.

Hun tror samtidig det vil være lurt å ta en grundig titt på lovverket fra 1924.

– Det er kanskje lurt at man tar en gjennomgang i lys av dagens kostnadsnivå. Det er viktig å se på om dette rammer rettferdig, men det er også viktig at man ikke skyver en stor ekstrakostnad over på kommunene, sier Marcussen.