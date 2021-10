Facebook-varsleren under høring i Senatet: – Facebook skader barn

Frances Haugen, som varslet om hvordan hun mener Facebook har tilbakeholdt informasjon om at de kan være skadelige for unge, gikk hardt ut mot plattformen i Senatet tirsdag.

Varsleren Frances Haugen vitnet i Senatet tirsdag, etter at hun nylig gikk hardt ut mot sin tidligere arbeidsgiver Facebook.

Haugen anklager den sosiale medieplattformen for å være fullt klar over hvor stor skade de påfører unge mennesker, men at de likevel ikke har forsøkt å gjøre noe med det.

I sin åpningserklæring sa Haugen at Facebooks plattformer «svekker demokratiet» og at det er nødvendig at kongressen tar grep.

Videre fortalte hun om hvordan hun mener selskapet har satt profitt fremfor samfunnets beste.

– Jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa Haugen.

Hun hevdet videre at Facebook er fullt klar over problemene, men at selskapet holder tilbake informasjon fordi de setter vekst og økonomisk vinning først.

Hun mener at Facebook også deler informasjon selv om de vet at den er skadelig for samfunnet.

– Ingen holder Mark ansvarlig, sier hun når hun forteller om hvor mektig Facbook-sjef Mark Zuckerberg er.

– Eksponerer barn for anorektisk innhold

Særlig Instagram får gjennomgå. Haugen mener Facebook er klar over at algoritmene de bruker leder unge jenter fra bilder av sunn mat over til anorektisk innhold.

– Facebook vet at måten algoritmene på Instagram plukker ut bilder til unge mennesker, for eksempel kan lede dem til innhold som trigger anoreksi, sier Haugen.

VITNET: Tidligere Facebook-ansatt Frances Haugen i høringen tirsdag ettermiddag norsk tid. Foto: AFP

Hun forklarer at unge mennesker som allerede sliter, eksponeres for kroppsrelatert innhold i enda større grad.

Mener Zuckerberg må stille opp

Ved starten av høringen rettet den demokratiske senatoren Richard Blumenthal kritikk mot Facebook-sjef Mark Zuckerbergs manglende respons på varslingen. Han mener også at Zuckerberg bør stille opp for å vitne.

Senator Richard Blumenthal er blant dem som leder granskingen av Facebook. Foto: Tom Brenner/AFP

Spiseforstyrrelser og mobbing over nett var blant konsekvenser han nevnte som det er mulig at Facebooks plattformer kan ha for unge mennesker.

Høringen i Senatet varte omtrent fra klokken 16 til 18 norsk tid. Facebook-sjef Mark Zuckerberg var ikke tilstede.

– Forandrer skolehverdagen for barna

Også når det gjelder nettmobbing hevdet Haugen at Facebook har et ansvar de ikke tar på alvor.

– Facebook vet at Instagram i stor grad forandrer tiden til unge mennesker på videregående. Barn som blir mobbet på Instagram, opplever at mobbingen fortsetter når de kommer hjem og setter seg alene på rommet sitt, sier Haugen.

Hun tror det er vanskelig for dagens unge å få hjelp fra foreldrene sine, siden de ikke har vokst opp med sosiale medier på samme måte.

– Tenk på hvordan det vil påvirke barna når de opplever at folk som er vennene deres på skolen, mobber dem over nett. Hvordan skal de stole på folk i fremtiden, spør varsleren.

Nekter for anklagene

Med granskninger i Kongressen og det som er den største interne lekkasjen hittil, er selskapet under et voldsomt press. Før «60 Minutes»-intervjuet gikk på lufta, stilte Nick Clegg, Facebooks leder for internasjonale spørsmål, opp på CNN. Her slo han knallhardt tilbake mot Haugens anklager.

"For teenage girls, is the world better with Instagram in it or worse?" @brianstelter presses Facebook's Vice President of Global Affairs Nick Clegg on accusations that Instagram perpetuates body image issues among its users. pic.twitter.com/TIZicv3a9w — Reliable Sources (@ReliableSources) October 3, 2021

– Ansvaret for volden 6. januar og opprøret vi så den dagen ligger ene og alene hos folkene som utøvde volden og de som oppfordret dem, inkludert daværende president Trump og mange andre i media som støttet påstanden om at valget var stjålet, sa Clegg.

Han lover at selskapet vil fortsette å se nøye på hvilke negative konsekvenser de har for brukerne sine.

– Vi vil fortsette å stille oss selv de vanskelige spørsmålene, forsikrer Clegg.

Tok med interne dokumenter

Da Frances Haugen forlot jobben i Facebook i mai, tok hun med seg en rekke interne dokumenter.

– Saken er at ingen forstår Facebooks destruktive valg bedre enn Facebook selv, fordi det kun er Facebook som får lov til å se under hetten, sa hun i sitt skriftlige vitnemål, som ble frigitt før høringen.

I nesten to år jobbet varsleren i Facebooks avdeling for å motvirke desinformasjon. Da hun sluttet i mai, tok hun kontakt med den veldedige organisasjonen Whisteblower Aid, som beskytter varslere som ønsker å avdekke mulige lovbrudd. Hun fortalte at hun hadde tilgang til tusenvis av interne dokumenter, og ønske om å offentliggjøre disse.

Siden den gang har flere store mediehus publisert innholdet i disse dokumentene.

Var nede i seks timer

Facebook er utvilsomt i hardt vær om dagen. I tillegg til Facebook-varslet, gjorde en intern feil at Facebooks apper var nede i seks timer mandag kveld.

Feilen rammet blant annet Messenger, Instagram og Whatsapp, og milliarder av brukere.