Sammenlignet «Farmen» med en flykningsleir – nå mottar hun hets

Geele, som jobber som tolk og oversetter, har fått både fans og hatere etter «Farmen»-oppholdet. I et intervju med God kveld Norge forteller hun mer om dette.

– Responsen har vært veldig ekstrem. Jeg fokuserer kun på det positive. Det har vært veldig mye negativitet. Det er nesten en lynsjemobb som skriver de sykeste tingene. De kaller meg «utakknemmelig neger-stuepike». Jeg tenker bare «they need to get laid», sier hun lattermildt.

«QUEEN»: Sulekha Geele kaller seg selv for en dronning. Foto: TV 2/Alex Iversen

Flykningsleir-sammenligning

36-åringen røk ut av «Farmen» da hun tapte mot bedriftsleder Grethe Enlid (49) i saging i søndagens episode.

Deretter tok det kun et døgn før hun trakk seg fra «Torpet». Da hun ble intervjuet av TV 2 kort tid etterpå, sa hun blant annet følgende:

– Jeg hadde det veldig fint på «Torpet», men arbeidsmengden var mer enn på «Farmen», og det overrasket meg. Det var mer arbeid på hver person. Jeg trodde Torpet skulle være superchill, men det stemte ikke i det hele tatt. Jeg følte at jeg gikk fra en flyktningleir til en annen.

FOKUSERER PÅ DET FINE: Geele ønsker ikke å tenke på hetsen hun mottar. Foto: Line Haus/TV 2

Dette sitatet fikk det til å koke over for flere Facebook-brukere, som mente det var en drøy påstand. Til God kveld Norge sier hun at utspillet handler om en intern spøk de hadde på «Farmen».

– Folk har vært helt fæle. De kaller meg utakknemlig og sier at jeg ikke kan kalle «Farmen» for en flyktningleir. Først og fremst: Jeg har vært i en flyktningleir, så jeg vet hva jeg snakker om. Der er det ikke innlagt vann, det er gjørme og dyr. Det eneste det ikke var på «Farmen», var at det ikke var soldater som begynte å skyte på oss. Det var en intern spøk vi hadde, at det var som å være tilbake på flyktningleiren. Folk skjønner ikke humoren min.

Da hun var rundt fire år ble det krig i fødelandet hennes, Somalia.

– Starten på livet mitt var tøft, men jeg er ikke et offer. Man vokser på det. Som jeg sier: «Det er do or die. Enten svømmer du, eller så synker du». Man velger hvordan man ønsker å leve livet sitt; Jeg har valgt å være sterk.

Dronning

Inne på «Farmen» kalte hun seg selv «dronning» ved flere anledninger. Flere skriver at de syns det er spesielt å gi seg selv et slikt kallenavn, andre syns det er gøy å se at noen utfordrer janteloven.

– Jeg bryr meg ikke om stygge kommentarer. Jeg har blitt kalt «neger» og «pakkis» før. Jeg har blitt mobbet for å ha store lepper. Det som er tingen er at folk ikke vet hvor jeg er fra. De vet ikke at jeg har opplevd ekstrem mobbing, at jeg kommer fra nomaden og krig. De vet ikke at jeg har sett folk bli skutt.

– Folk kjenner ikke historien min, og det at jeg er veldig i forsvarsmodus en gang i blant, det kommer ikke frem hele tiden. Men når man er på «Farmen» med 13 fremmede, og noen presser deg – da kommer den åtte år gamle jenta frem. Hun som var sårbar, fikk ekstremt med juling og ble utsatt for både verbal og fysisk mishandling. Jeg lovet meg selv at «Sulekha, you're a queen». Det har båret meg frem i livet, og jeg er veldig stolt av ferden min. Jeg er stolt av det jeg har oppnådd, jeg er stolt av ting jeg gjør, av jobben min og av menneskene jeg har rundt meg.